أسعار الذهب تتّجه نحو مكاسب جديدة خلال الشهر

تركّز الأسواق على اجتماع مجلس الاحتياطيّ الاتّحاديّ المقرّر الشهر المقبل، والذي يثير تخوّفات كثير من المستخدمين فيما يخصّ الآفاق الاقتصاديّة خلال الأشهر المقبلة

لا تزال أسعار الذهب تتّجه نحو تحقيق مكاسبها الشهريّة للمرّة الثانية على التوالي، اليوم الجمعة، وذلك بعد أن دفعت المخاوف الاقتصاديّة المستثمرين للإقبال على الأصول الآمنة كالذهب.

وتركّز الأسواق على اجتماع مجلس الاحتياطيّ الاتّحاديّ المقرّر الشهر المقبل، والذي يثير تخوّفات كثير من المستخدمين فيما يخصّ الآفاق الاقتصاديّة خلال الأشهر المقبلة.

وكانت أسعار الذهب قد استقرّت عند 1989 دولارًا للأوقيّة الواحدة، فيما يتّجه إلى تحقيق مكاسب شهريّة بنسبة 1.1٪، بحسب خبراء، فيما استقرّت العقود الآجلة عند 1999 دولارًا للأوقيّة الواحدة.

ومع تحقيق الذهب لمكاسب شهريّة، يتّجه الدولار لتكبّد خسائر شهريّة، وهو ما يجعل الذهب رهانًا أكثر جاذبيّة لحاملي العملات الأخرى.

وقال "كليفورد بينيت" كبير الاقتصاديين في "إيه.سي.واي" للأوراق المالية، إنه في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي المقبل، سيظل مشترو الذهب حذرين على الأرجح، فيما تستمر المعركة من أجل البقاء فوق مستوى 2000 دولار.

وتجتمع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة يومي الثاني والثالث من أيّار/ مايو، وتتوقّع الأسواق رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وبينما يعتبر الذهب تحوطًا في مواجهة الضبابيّة الاقتصاديّة، تميل أسعار الفائدة الأعلى لتقليل جاذبيّة المعدن الأصفر الذي لا يدرّ عائدًا.

في غضون ذلك، تباطأ النمو الاقتصادي الأميركيّ أكثر من المتوقّع في الربع الأوّل من العام.

وبالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، استقرت الفضّة عند 24.95 دولار، وارتفع البلاتين في المعاملات الفوريّة 0.1 بالمئة إلى 1078.21 دولار، وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1499.96 دولار.