عملة رقميّة جديدة تنفجر بأكثر من 5000٪ خلال أقلّ من 24 ساعة

وعملة "ميلاد" لو يوجد لها خارطة طريق للعملة، حيث توصف بأنّها "عديمة الفائدة وطوّرت لأغراض الترفيه فقط"

قال خبراء اقتصاديّون، أنّه على الرغم من التراجعات الحادّة التي شهدها سوق الكريبتو خلال الساعات الماضية، فقد ارتفعت عملة رقميّة اسمها "ميلادي"، وذلك في أعقاب تغريدة للملياردير الأميركيّ ومالك شركة تويتر، إيلون ماسك.

وجاء هذا الارتفاع، بعد أن غرّد إيلون ماسك بصورة تحمل صورة للرموز غير القابلة للاستبدال، وتحمل نفس الاسم. وارتفعت قيمة الرمز بصورة قياسيّة ومفاجئة، ليشهد سوق الكريبتو واحدة من أكبر الارتفاعات خلال العام الماضي.

وعملة "ميلادي" كانت قد ارتفعت خلال 24 ساعة بأكثر من 5000٪، عقب تغريدة ماسك، لتبلغ سعر 0.000000152 دولار أميركيّ للعملة الواحدة.

وبحسب خبراء، فإنّهم يحذّرون من التعامل مع هذا النوع من العملات الرقميّة التي تسمّى بـ"عملات الميم"، والتي ليس لها أيّ قيمة جوهريّة أو توقّعًا للعائد الماليّ، وإنّما تكون محكومة بالتداولات والأخبار التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ.

وعملة "ميلاد" لو يوجد لها خارطة طريق للعملة، حيث توصف بأنّها "عديمة الفائدة وطوّرت لأغراض الترفيه فقط".

وتسبّبت تغريدة ماسك بقفزة هائلة في العملة وغيرها من العملات السابقة، والتي اتّهم إيلون ماسك على إثر هبوطها وصعودها بالتلاعب بأسواق العملات الرقميّة، مثل عملة "دوج كوين"، حيث صرّح في تغريدة في أيّار/ مايو 2021، أنّه يعمل مطوّري العملة لتحسين كفاءة النظام، ممّا حقّق قفزة فوريّة للعملة.