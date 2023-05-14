الأرجنتين ترفع الفائدة بـ600 نقطة دفعة واحدة

تعتبر الأرجنتين، أكبر مقترض من صندوق النقد الدوليّ، في وقت يعاني فيه الأرجنتينيّون، واحدة من أعلى نسب التضخّم في العالم، عنند 104٪ قابلة للزيادة، بحسب خبراء اقتصاديّين

قالت وسائل إعلام أرجنتينيّة، اليوم الأحد، إنّ البنك المركزيّ الأرجنتينيّ رفع أسعار الفائدة بـ600 نقطة أساس، حيث وصل معدّل رفعها إلى 97٪.

وتعتبر الأرجنتين، أكبر مقترض من صندوق النقد الدوليّ، في وقت يعاني فيه الأرجنتينيّون، واحدة من أعلى نسب التضخّم في العالم، عنند 104٪ قابلة للزيادة، بحسب خبراء اقتصاديّين.

وتشير بعض البيانات والتقديرات التي صدرت حديثًا، إلى أنّ معركة الأرجنتين لمنع عملتها من الانهيار التام قد تؤدي إلى إفلاس البنك المركزي، حيث تعاني البلاد من أزمة اقتصادية طاحنة خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "بلومبرغ".

وكانت الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية بالفعل قد صرفت جميع احتياطياتها الدولية السائلة، بالإضافة إلى ما يقدر بمليار دولار أخرى، مما زاد من مخاطر انهيار العملة مع مواجهة الأمة لجفاف تاريخي وركود وشيك.

ويطرح اقتصاديّون تساؤلات حول المدّة التي يمكن للحكومة أن تستمرّ فيها في الدفاع عن البيزو من الانهيار الشامل.

وبحسب الخبراء، فإنّ خفض قيمة العملة، قد يؤدّي إلى تأجيج التضخّم بنسبة 104.