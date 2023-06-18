هل يتلاعب إيلون ماسك بأسواق العملات المشفّرة بالفعل؟

سبق أن تمّ تقديم دعوى قانونيّة جماعيّة ضدّ ماسك بتهمة التلاعب في سعر الدوج كوين، وإنفاق مبلغ 95 مليون دولار لتفريغ العملة.

ما زالت الأخبار والتقارير حول الملياردير الأميركيّ تتوالى، مع شكوك مفادها أنّ ماسك يمتلك محافظ العملة الرقميّة "دوجكوين"، حيث يستخدمها من أجل البامب والدامب (الارتفاع والهبوط) والتحكّم بالأسعار.

وحدث تغيير مفاجئ في الدعوى الجماعيّة الّتي تبلغ قيمتها مليون دولار، والتي رفعت ضدّ إيلون ماسك بتهمة التداول الداخليّ في عملة دوجكوين، حيث صرّح المحامي الخاصّ بإيلون ماسك، أليكس سبيرو، بأنّ الأخير لا يمتلك أيّ محافظ تحتوي على دوج كوين، الّتي تمّ اعتبارها جزءًا من التلاعب في الأسعار.

وسبق أن تمّ تقديم دعوى قانونيّة جماعيّة ضدّ ماسك بتهمة التلاعب في سعر الدوج كوين، وإنفاق مبلغ 95 مليون دولار لتفريغ العملة.

وعرض إيلون ماسك علنًا دعم دوجكوين في العديد من المناسبات لمتابعيه على تويتر، حيث كان يشعر بأنّ الملياردير يملك الكثير من هذه العملة الرقميّة.

وبشكل خاصّ، تشير الإجراءات الجارية في الدعوى المرفوعة ضدّ ماسك إلى مزايا الّتي حقّقتها محافظ دوجكوين من التغريدات الّتي نشرها ماسك بين 3 و 9 أبريل 2023.

وفي الثالث من أبريل عام 2023، خضع شعار تويتر المعروف المتمثّل في طائر لتغيير من قبل إيلون ماسك، وذلك ليحلّ محلّه بشكل تام شعار "توكّن دوجكوين" الّذي يمثّل كلب "شيبا إينو". وبعد هذا التغيير، شهد سعر دوج كوين ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 25% في غضون يوم واحد.

ووفقًا لتقرير صحيفة نيويورك بوست، هاجم محاميه اليوم محامي المدّعي في المحكمة للافتراض الخاطئ بأنّ المحفظة المحاكمة تعود إلى الملياردير إيلون ماسك، وأكّد أنّ الأساس الوحيد لهذه الدعوى هو تأكيد أنّ المحفظة لا تعود بالفعل إلى إيلون.

وأُبلغ سابقًا أنّ إيلون ماسك لا يملك أيّ محفظة دوجكوين، إلّا أنّه قد اعترف علانيًا بامتلاكه للعملات المشفّرة، ومن بينها الدوج كوين، ممكنًا أن يملك محافظ أخرى غير مرتبطة بالبامب والدامب (الارتفاع والهبوط).

بالتالي، فإنّ هناك تخوّفات حول امتلاك إيلون ماسك لمحافظ البامب والدامب لدوجكوين ممكن أن تكون غير صحيحة في الواقع.في تغريدة تعود لشهر أكتوبر عام 2021، أعلن إيلون ماسك عن امتلاكه للبيتكوين، والإيثريوم، والدوج كوين.