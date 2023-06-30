قيمة مجموعة "آبل" السوقيّة تتجاوز 3 تريليون دولار

تأتي هذه البيانات في أعقاب تقارير اقتصادية متفائلة أخرى، هذا الأسبوع، عن النمو في الربع الأول، وثقة المستهلك، ما يزيد من الآمال في أن يتجنب الاقتصاد الأميركي، الركود.

انتعشت أسهم "وول ستريت" في وقت مبكر، اليوم الجمعة، بعد نشر تقرير يفيد باعتدال في تضخم أسعار المستهلك الأميركي، فيما تجاوزت قيمة مجموعة "آبل"، 3 تريليون دولار في السوق.

وتراجع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي من كثب، إلى 3,8% على أساس سنوي في أيار/ مايو، في انخفاض كبير من 4,3% في الشهر السابق.

وتأتي هذه البيانات في أعقاب تقارير اقتصادية متفائلة أخرى، هذا الأسبوع، عن النمو في الربع الأول، وثقة المستهلك، ما يزيد من الآمال في أن يتجنب الاقتصاد الأميركي، الركود.

وبعد نحو عشرين دقيقة من التداول، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0,6%.

كما ارتفع مؤشر "ستاندرد أند بورز" 500 واسع النطاق، بنسبة 1%، في حين قفز مؤشر "ناسداك" المركب الغني بالتكنولوجيا 1,4%.

وزاد سهم شركة آبل 1,4% لتتجاوز المجموعة 3 تريليون دولار في القيمة السوقية. وكان عملاق التكنولوجيا قد بلغ هذه العتبة لفترة وجيزة في كانون الثاني/ يناير 2022، لكنه لم ينه قط جلسة تداول فوقها.

وانخفض سهم شركة نايكي 2,1%، بعد أن أعلنت عن أرباح أقل مما كان متوقعا، بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية.