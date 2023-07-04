بتكوين فوق قمّة 31 ألف دولار… وانهيارات جديدة في أسواق العملات المشفّرة

يحذّر باحثون في مجال العملات المشفّرة، من انهيارات وشيكة يمكن أن تطال الأسواق، حيث ستذهب الكثير من العملات البديلة إلى قيمة الصفر، ما يعرّض حامليها إلى خسارات فادحة خلال السنتين المقبلتين

قال محلّلون اقتصاديّون في مجال العملات المشفّرة، اليوم الثلاثاء، إنّ لجنة الأوراق الماليّة والبورصات الأميركيّة SEC، كانت قد تسبّبت في حالة من الذعر في أسواق العملات المشفّرة، وذلك بعد بيان مناهض لتطبيقات صندوق تداول البتكوين الحاليّة في البورصة.

وكانت لجنة الأوراق الماليّة الأميركيّ، قد ذكرت أنّ تطبيق صندوق تداول البتكوين في البورصة الفوريّة "غير كاف" ويحتاج إلى تحديث.

وبدأت شركات إدارة الأصول في اتّخاذ الإجراءات بسرعة، ممّا حوّل أنظار السوق إلى شركة "بلاك روك" التي نجحت في الوصول إلى صندوق استثمار عبر البتكوين.

واتّخذت الشركة، والتي تعتبر أكبر شركة إدارة أصول في العالم، إجراء بعد إخطار هيئة الأوراق الماليّة والبورصات، وقدّمت طلبا لإطلاق صندوق التداول في البورصة "بتكوين إي تي إف" إلى لجنة الأوراق الماليّة والبورصات مرّة أخرى لاستكمال التحديثات اللازمة.

ويتضمّن الإيداع المحدّث من بعض الشركات إيضاحات مفصّلة بشكل أكبر، وذلك لمعالجة المخاوف التنظيميّة من قبل لجنة الأوراق الماليّة والبورصات.

جدير بالذكر أنّ رصيد سيولة مجتمع عملة "تيرا لونا كلاسيك"، انخفض إلى مستوى قياسيّ جديد، فاقدًا أكثر من 75٪ من القيمة السوقيّة، وحسب باحثين ومستثمرين، فإنّ مجتمع "تيرا لونا كلاسيك" لم يبق لديه ما تبقّى من أجل دفع تكاليف وتطوير وصيانة السلسلة الخاصّة بالعملة.

ويحذّر باحثون في مجال العملات المشفّرة، من انهيارات وشيكة يمكن أن تطال الأسواق، حيث ستذهب الكثير من العملات البديلة إلى قيمة الصفر، ما يعرّض حامليها إلى خسارات فادحة خلال السنتين المقبلتين.