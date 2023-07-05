تركيا: تباطؤ التضخم في حزيران مسجلا أدنى مستوى منذ 18 شهرا

كان معدل التضخم قد تجاوز 85% في الخريف قبل أن يتباطأ شهرا بعد آخر منذ تشرين الثاني/نوفمبر. لكن الأسعار واصلت ارتفاعها ولكن بوتيرة أقل من السابق. ويعزى بعض التحسن إلى تقديم الغاز مجانا إلى الأسر.

تباطأ التضخم في تركيا في حزيران/يونيو مسجلا 38,2% بمعدل سنوي في أدنى مستوى له منذ 18 شهرا على ما أظهرت بيانات رسمية نشرت الأربعاء.

وبمعدل شهري بلغ ارتفاع الأسعار السلع الاستهلاكية 3,9%.

وكان التضخم قد تراجع في أيار/مايو إلى ما دون 40% للمرة الأولى منذ كانون الأول/ديسمبر. لكن يتوقع المحللون أن يرتفع أكثر في تموز/يوليو متأثرا بتراجع سعر صرف الليرة التركية التي فقدت 23% من قيمتها في مقابل الدولار منذ نهاية أيار/مايو.

إلا أن خبراء الاقتصاد المستقلين في مجموعة أبحاث التضخم يطعنون بصحة هذه الأرقام الرسمية ويفيدون بأن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية يصل إلى 108,6% في الأشهر الـ12 المنصرمة.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الذي أعيد انتخابه في أيار/مايو، إنه يريد إعطاء الأولوية لمكافحة التضخم.

وكان معدل التضخم قد تجاوز 85% في الخريف قبل أن يتباطأ شهرا بعد آخر منذ تشرين الثاني/نوفمبر. لكن الأسعار واصلت ارتفاعها ولكن بوتيرة أقل من السابق. ويعزى بعض التحسن إلى تقديم الغاز مجانا إلى الأسر.

وفي محاولة لاحتواء التضخم، رفع البنك المركزي التركي نهاية حزيران/يونيو معدل الفائدة الرئيسي من 8,5% إلى 15% متخليا للمرة الأولى في غضون سنتين، عن تدابير اقتصادية غير تقليدية كانت تتخذ بدفع من إردوغان.