الاقتصاد الرقمي والبتكوين: نظام لامركزي بعيدًا عن "فكرة الوسيط"

منذ نشأتها، شهدت عملة البيتكوين تقلبات كبيرة في الأسعار، وعلى مر السنين، ارتفعت قيمته بشكل كبير، وجذب المستثمرين الأفراد واللاعبين المؤسسيين

شهدت "بتكوين" أول عملة رقمية لامركزية في العالم، ارتفاعًا غير مسبوق في شعبيتها منذ إنشائها في عام 2009، ومع اكتساب هذه العملة المشفرة زخمًا، ازدادت المخاوف والانتقادات المحيطة بها، حيث أثار صعود العملة الإثارة والمخاوف داخل المجتمعات الاقتصادية، وقد أسرت مزاياها التكنولوجية وإمكاناتها للابتكار المالي الكثيرين، لكن المخاوف بشأن التقلبات والأمن والتأثير البيئي والتحديات التنظيمية لا تزال قائمة.

ولادة البيتكوين

تم تقديم البيتكوين في ورقة بيضاء نُشرت تحت الاسم المستعار ساتوشي ناكاموتو، والذي لا يزال غير معروفًا حتى اليوم، وتصور ناكاموتو نظامًا نقديًا إلكترونيًا من نظير إلى نظير حيث يمكن إجراء المعاملات دون الحاجة إلى وسطاء مثل البنوك، وتم تصميم البتكوين لإزالة القيود والضوابط المفروضة على العملات الورقية التقليدية، مما يوفر للمستخدمين بديلًا لا مركزيًا ومقاومًا للرقابة.

وولدت العملة في ظل الأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨، وهدفت إلى تخفيف سطوة البنوك، وتقديم نظام يمكن أن يعمل دون وسيط.

وتعمل بتكوين على تقنية تسمى بلوكشين، والتي توفر الشفافية والأمان من خلال شبكة لامركزية من أجهزة الكمبيوتر، يضمن نظام دفتر الأستاذ الموزع هذا تسجيل المعاملات والتحقق منها من قبل عدة مشاركين، مما يجعل من الصعب على أي كيان واحد التلاعب بالشبكة أو التحكم فيها، وتمت الإشادة بالتقنية الكامنة وراء عملة البيتكوين لإمكانية إحداث ثورة في مختلف الصناعات، بما في ذلك التمويل وإدارة سلسلة التوريد وأنظمة التصويت.

ومنذ نشأتها، شهدت عملة البيتكوين تقلبات كبيرة في الأسعار، وعلى مر السنين، ارتفعت قيمته بشكل كبير، وجذب المستثمرين الأفراد واللاعبين المؤسسيين. وقد ساهمت العديد من العوامل في هذه الطفرة، بما في ذلك الوعي المتزايد، ومحدودية العرض، وزيادة الطلب. تعززت شعبية بتكوين أيضًا من خلال ظهور عمليات تبادل العملات المشفرة، مما يسهل على الأفراد شراء وبيع عملات البيتكوين.

التقلبات والتلاعب بالسوق

على الرغم من نموها الهائل، لا يزال تقلب عملة البيتكوين مصدر قلق كبير، حيث سوق العملات المشفرة غير منظم إلى حد كبير، مما يسمح بالتلاعب والمضاربة التي يمكن أن تؤدي إلى تقلبات حادة في الأسعار، ويدعي بعض النقاد أن هذا التقلب يجعل عملات البيتكوين غير مناسبة كمخزن ثابت للقيمة أو وسيلة تداول موثوقة، وتم إجراء مقارنات مع فقاعات المضاربة في الماضي، مثل فقاعة الدوت كوم في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مما أثار مخاوف من فقاعة بيتكوين محتملة.

وأدى ارتفاع العملة أيضًا إلى لفت الانتباه إلى المخاطر الأمنية المرتبطة بالمحافظ الرقمية والتبادلات، حيث أدت محاولات القرصنة وحوادث الاحتيال إلى خسارة عملات البيتكوين بملايين الدولارات، ويقول باحثون، إن الافتقار إلى التنظيم والرقابة في مجال العملات المشفرة يجعلها أرضًا خصبة للأنشطة الإجرامية، بما في ذلك غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى ذلك، تضيف الطبيعة التي لا رجعة فيها لمعاملات البيتكوين طبقة أخرى من التعقيد لمعالجة الاحتيال واستعادة الأموال المسروقة.

ويتطلب تعدين البيتكوين، العملية التي يتم من خلالها إنشاء عملات البيتكوين الجديدة، طاقة حسابية كبيرة واستهلاكًا للطاقة، وقد أثار ذلك مخاوف بشأن تأثيره البيئي، حيث أن استخدام الكهرباء المرتبط بالتعدين ينافس استخدام بعض البلدان الصغيرة.

كما دفعت المخاوف بشأن غسيل الأموال والتهرب الضريبي وزعزعة الاستقرار المحتمل للأنظمة المالية التقليدية بعض البلدان إلى فرض لوائح صارمة على العملات المشفرة، فيما اختار آخرون تبني التكنولوجيا، واعتبروها فرصة للنمو الاقتصادي والابتكار.