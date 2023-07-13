الحكومة الأميركية تبدأ ببيع البتكوين المصادر جراء اختراقات

حذّر خبراء في العملات الرقميّة، من تبعات بيع الحكومة الأميركية لهذا الرقم من البتكوين مرّة واحدة، إذ من الممكن أن تهوي هذه الحركة بأسواق العملات الرقميّة، منها البتكوين، حيث قد يصل الضرر الكبير إلى العملات البديلة

قال تقرير نشر على موقع "إنفستنغ" اليوم الخميس، إنّ الحكومة الأميركيّة، نقلت ما يزيد عن 297 مليون دولار أميركي من عملة البتكوين، والتي تمت مصادرتها في آذار/ مارس 2022، جراء عمليّة اختراق.

وبلغ إجمالي المبلغ الذي تم الاستيلاء عليه من المخترق، نحو مليار دولار أميركي، أي ما يعادل نحو 49 ألف عملة بتكوين.

وتحتفظ معظم الأصول التي تمت مصادرتها بسعر الدخول في آذار/ مارس، والذي كان نحو 30 ألف دولار أميركي.

كما حوّلت الحكومة الأميركيّة، 9.825 عملة بتكوين، إلى عناوين مختلفة. كما نقلت السلطات 1624 قطعة بتكوين إلى عناوين جديدة أخرى، ووضعت الـ8200 قطعة المتبقية، في 8 عناوين.

ووفقًا للبيانات المنشورة على سلسلة البلوكشين، فإنّ حيتان العملات الرقمية كانوا غير نشطين خلال العامين الماضيين. وأعلنت الحكومة كذلك، عن إرسال 39.172 عملة بتكوين، إلى عناوين جديدة.

وارتفع حجم تداول الأصول على مدار 24 ساعة إلى 14.5 مليار دولار، مسجّلًا ارتفاعًا بنسبة 22٪. وتأتي الخطوة الكبيرة التي أعلنت عنها الحكومة الأميركيّة، جنبًا إلى جنب مع انخفاض سعر البتكووين بحوالي 1.3٪ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبلغت مواقع بيانات مؤخرًا، عن أنّ ما يقرب من 40 ألف بتكوين مصادرة، قيد التحرّك حاليًّا.

وحذّر خبراء في العملات الرقميّة، من تبعات بيع الحكومة الأميركية لهذا الرقم من البتكوين مرّة واحدة، إذ من الممكن أن تهوي هذه الحركة بأسواق العملات الرقميّة، منها البتكوين، حيث قد يصل الضرر الكبير إلى العملات البديلة، ومن الممكن تسجيل خسائر فادحة للمستثمرين.