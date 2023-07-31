عملة رقميّة تحقّق ارتفاعًا بأكثر من 40 ألف بالمئة

وفقًا للبيانات المطروحة، فإنّ العملة حظيت بأكثر من 11 ألف معاملة خلال أقلّ من 24 ساعة، مع أكثر من 4300 حامل للعملة الرقميّة.

قالت وسائل إعلام مختصّة بالعملات المشفّرة، اليوم الإثنين، إنّ عملة رقميّة باسم "بالد"، ارتفعت خلال الساعات القليلة الماضية بأكثر من 30 ألف ضعف.

وتمّ إطلاق العملة الرقميّة عبر منصّة "كوين بيس" وانتقلت من 0 إلى 50 مليون دولار من القيمة السوقيّة في يوم واحد.

ووفقًا للبيانات المطروحة، فإنّ العملة حظيت بأكثر من 11 ألف معاملة خلال أقلّ من 24 ساعة، مع أكثر من 4300 حامل للعملة الرقميّة.

وتواردت قصص كثيرة حول بعض المتداولين الذين حقّقوا مكاسب هائلة من استثمار مبالغ بسيطة، حيث قال متداولون، إنّ تاجر الأسماء المستعارة "تشيت كوينر" حقّق أكثر من 1.5 مليون دولار، عبر استثمار 500 دولار فقط.

وتؤثّر قوائم "كوين بيز" بشكل كبير على أسعار العملات الرقميّة، إذ قد يكون للإطلاق عبر سلسلتهم تأثير كبير على هذه الطفرات السعريّة.

واتقرب سعر العملة من 0.085 دولار، برسملة سوقيّة تبلغ حوالي 85 مليون دولار.

وبناء على ارتباط العملة الرقميّة بمنصّة "كوين بيز"، فإنّ التكهّنات تشير إلى إنشائها بواسطة شخص مرتبط بالشركة، إذ أدّت الشائعات القائلة بأنّ الرئيس التنفيذيّ للشركة، بريان أرمسترونغ، قد يكون وراء هذا الارتفاع الصاروخي للعملة الصغيرة.