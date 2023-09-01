بريطانيا: الاقتصاد استعاد مستويات ما قبل كورونا خلافا للتوقعات

كتب وزير المالية البريطاني جيريمي هانت على منصة "إكس" أن الاقتصاد البريطاني "سجل بالواقع نموا أكبر مقارنة بمستويات ما قبل الوباء قياسا بألمانيا وفرنسا واليابان".

استعاد الاقتصاد البريطاني مستويات ما قبل جائحة كورونا 2021 خلافا لتقديرات سابقة أفادت بأن إجمالي الناتج الداخلي يواجه صعوبة في العودة بشكل دائم إلى فوق هذا المستوى، بحسب أرقام محدثة نشرها المكتب الوطني البريطاني للإحصاء.

وقال المكتب في تقرير نشر الجمعة إنه تمت مراجعة نمو إجمالي الناتج الداخلي "ورفعه 1,1 نقطة مئوية لبلوغ ارتفاع نسبته 8,7%. وكان قد انخفض أقل من المتوقع في 2020، بنسبة 10,4% (مقابل 11% حسب التقدير السابق)، وفق ما أعلن مكتب الإحصاء في تقرير نشر الجمعة.

النتيجة أن مكتب الاحصاء يقدر بأن إجمالي الناتج الداخلي كان "أعلى بنسبة 0,6% من مستويات ما قبل جائحة كورونا في الفصل الرابع من 2021" فيما كان معهد الاحصاء يعتقد حتى الآن أنه كان في تلك الفترة أقل بنسبة 1,2%.

وكان مكتب الإحصاء الوطني يقدر سابقا أن الاقتصاد البريطاني لن يعود إلى مستوى ما قبل كورونا إلا قبل بضعة أشهر في أرقامه الشهرية، وليس بعد بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي، ما يبدو أنه يشير إلى أن انتعاش البلاد كان متأخرا مقارنة مع دول أخرى في مجموعة السبع خصوصا.

وكتب وزير المالية البريطاني جيريمي هانت على منصة "إكس" أن الاقتصاد البريطاني "سجل بالواقع نموا أكبر مقارنة بمستويات ما قبل الوباء قياسا بألمانيا وفرنسا واليابان".

وشدد على أن "الخطاب التراجعي بشأن بريطانيا وآفاقها على المدى الطويل (...) هو ببساطة خاطئ".

وتدارك هانت في بيان منفصل "لكن لا يزال هناك العديد من المعارك لكسبها لا سيما ضد التضخم من أجل تخفيف ضغط تكاليف المعيشة على الأسر".

وقال كرايغ ماكلارين الخبير في مكتب الإحصاء كما نقل عنه في مدونة على موقع المكتب إن بريطانيا بين "أولى الدول" التي "تحدث تقديراتها الأساسية ببيانات أكثر تفصيلا".