النفط في أعلى مستوياته منذ تشرين الثاني الماضي

وصل خاما القياس العالميّان إلى أعلى سعر لهما منذ تشرين الثاني/نوفمبر، بعد إعلان السعوديّة وروسيا تمديد خفضهما في إنتاج وصادرات الخام

في موازاة إعلان السعوديّة وروسيا تمديد خفض إنتاج النفط الخام وتصديره، ارتفع سعر خام برنت اليوم الثلاثاء، إلى نحو 90 دولارًا للبرميل.

ووصل سعر البرميل الواحد إلى أعلى معدّل له منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2022.

عند الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش ارتفع سعر خام برنت المرجعيّ تسليم تشرين الثاني/نوفمبر، بنسبة 0,92% إلى 89,80 دولارًا، بعد فترة وجيزة من بلوغه 90,75 دولارًا.

وارتفع معادله الأميركيّ، برميل خام غرب تكساس الوسيط، تسليم تشرين الأوّل/أكتوبر، بنسبة 1,43% ليصل إلى 86,77 دولارًا.

وبذلك وصل خاما القياس العالميّان إلى أعلى سعر لهما منذ تشرين الثاني/نوفمبر، بعد إعلان السعوديّة وروسيا تمديد خفضهما في إنتاج وصادرات الخام.

فقد أعلنت وزارة الطاقة السعوديّة أنّها ستواصل خفض إنتاجها النفطيّ بمقدار مليون برميل يوميًّا "لمدّة ثلاثة أشهر إضافيّة"، حتّى نهاية السنّة.

بدورها، أعلنت روسيا الاستمرار في خفض صادراتها النفطيّة بمقدار 300 ألف برميل يوميًّا حتّى نهاية عام 2023، حسبما أعلن نائب رئيس الوزراء الروسيّ ألكسندر نوفاك.

وقال نيل ويلسون، المحلّل لدى شركة فينالتو Finalto "لقد تمّ الإعلان عن الأمر في الأسبوع الماضي، لكنّ النفط الخامّ يخضع لمضاربات كثيفة بعد الإعلان" رسميًّا عن ذلك.

في الأسبوع الماضي، أكّد نوفاك أنّ أعضاء تحالف أوبك+ (منظّمة البلدان المصدّرة للبترول وحلفاؤها) وروسيا قد اتّفقوا على تخفيضات جديدة في الإنتاج، ممّا أدّى إلى ارتفاع الأسعار.

وقال نيل ويلسون إنّ "السوق يتعرّض لضغوط"، مضيفًا أنّ إعلان السعوديّة يثبت أنّ السعوديّين "في الوقت الحاليّ مرتاحون تمامًا لهذه التخفيضات الطوعيّة في الإنتاج ويريدون أن يعرف السوق ذلك".

وأعلنت المملكة خفض إنتاجها الطوعيّ في حزيران/يونيو على هامش اجتماع أوبك+، على أن يدخل حيّز التنفيذ في تمّوز/يوليو، قبل أن يتمّ تجديده عدّة مرّات. وحذّت روسيا حذوها، وخفّضت أيضًا جزءًا من صادراتها.