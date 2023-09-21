بعد رفعها 14 مرّة سابقًا: بنك إنجلترا يقرّر عدم زيادة معدّل الفائدة

قال البنك في محضر اجتماعه الدوريّ الأخير للسياسة النقديّة: "ستكون هناك حاجة لتشديد إضافيّ للسياسة النقديّة في حال وجود دليل على مزيد من الضغوط التضخّميّة المستمرّة"

أبقى بنك إنجلترا الخميس أسعار الفائدة عند 5,25 بالمئة في أعقاب التباطؤ المفاجئ للتضخّم في المملكة المتّحدة وبعد يوم واحد من قرار مماثل لبنك الاحتياطيّ الفدراليّ الأميركيّ.

وجاء قرار بنك إنجلترا بتجميد تكاليف الاقتراض عند أعلى مستوى في أكثر من 15 عامًا بعد رفعها 14 مرّة متتالية عقب ارتفاع التضخّم العالميّ إلى أعلى مستوياته منذ عقود.

وقال البنك في محضر اجتماعه الدوريّ الأخير للسياسة النقديّة: "ستكون هناك حاجة لتشديد إضافيّ للسياسة النقديّة في حال وجود دليل على مزيد من الضغوط التضخّميّة المستمرّة".

وجاء قرار عدم رفع تكاليف الاقتراض لأوّل مرّة منذ كانون الأوّل/ديسمبر 2021 بعد تصويت خمسة من مسؤولي صنع القرار التسعة بمن فيهم المحافظ أندرو بيلي، لصالح التجميد.

وأظهرت بيانات الأربعاء أنّ مؤشّر أسعار المستهلك في بريطانيا انخفض إلى 6,7 بالمئة الشهر الماضي من 6,8 بالمئة في تمّوز/يوليو.

وذلك أدنى مستوى منذ شباط/فبراير 2022 وقد أربك التوقّعات بتسارع النموّ إلى 7,1 بالمئة على وقع ارتفاع أسعار الطاقة.

وفي محاولة لتهدئة الأسعار، بدأ بنك إنجلترا في رفع سعر الفائدة الرئيسيّ من مستوى قياسيّ منخفض بلغ 0,1% في نهاية 2021، عندما بدأ التضخّم في الارتفاع مع خروج الاقتصادات ببطء من تدابير الإغلاق المرتبطة بالجائحة.

وفرضت إجراءات تشديد نقديّ جديدة مع ارتفاع التضخّم العالميّ بعد أن أدّى الغزو الروسيّ لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة والموادّ الغذائيّة بشكل كبير.