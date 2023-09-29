التضخّم في منطقة اليورو يتراجع إلى أدنى مستوياته في عامين

ستعزز بيانات، اليوم الجمعة، آمال المستثمرين في أن يوقف البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة، مع ضعف اقتصاد منطقة اليورو وتزايد المخاوف بشأن الأعباء على الأسر والشركات.

سجل المعدل السنوي للتضخم في منطقة اليورو في أيلول/ سبتمبر، تراجعا إلى أدنى مستوياته خلال عامين، بحسب ما ذكرت وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة.

وارتفعت أسعار الاستهلاك في منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 دولة، بمعدل سنوي بلغ 4,3 بالمئة، بحسب بيانات يوروستات، في أدنى معدلاتها منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

وكانت توقعات محللين جمعتها مؤسسة "فاكتسيت" المالية، قد ذكرت أن التضخم سيتباطأ وصولا إلى 4,5 بالمئة في أيلول/ سبتمبر.

ويتراجع التضخم بشكل مطّرد منذ وصل إلى ذروته عند 10,6 بالمئة في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، على وقع التداعيات الكبيرة للحرب الروسية على أوكرانيا، في أنحاء أوروبا.

ومع ذلك يظل هذا الرقم أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

وقد رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عدة مرات لكبح جماح التضخم الشديد، ولكن التداعيات تطال جميع نواحي اقتصاد منطقة اليورو.

وستعزز بيانات، اليوم الجمعة، آمال المستثمرين في أن يوقف البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة، مع ضعف اقتصاد منطقة اليورو وتزايد المخاوف بشأن الأعباء على الأسر والشركات، نتيجة لارتفاع تكاليف الاقتراض.

كذلك، تباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والسلع الغذائية والكحول والتبغ المتقلبة، من 5,3 بالمئة في آب/ أغسطس إلى 4,5 بالمئة في أيلول/ سبتمبر.

والتضخم الأساسي هو المؤشر الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي.

وشهدت أسعار الطاقة مزيدا من التراجع، وانخفضت بنسبة 4,7% في أيلول/ سبتمبر، بعد انخفاضها بنسبة 3,3% في الشهر السابق.

وتباطأ أيضا ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات، ووصل إلى 8,8 بالمئة في أيلول/ سبتمبر، مقارنة ب 9,7 بالمئة في آب/ أغسطس، بحسب "يوروستات".

وكانت هولندا الدولة الوحيدة التي انخفضت فيها أسعار المستهلكين بنسبة 0,3 بالمئة، وفقا لأرقام يوروستات.

وأظهرت البيانات أن أداء ألمانيا، أقوى اقتصاد في أوروبا، كان أفضل من الأشهر السابقة مع تباطؤ التضخم من 6,4 بالمئة في آب/ أغسطس إلى 4,3 بالمئة في أيلول/ سبتمبر.