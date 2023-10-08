تراجع بورصة تل أبيب بأكثر من 4% صباح الأحد

هبط مؤشر البنوك بأكثر من 7% ومؤشر النفط والغاز يهبط 8%؛ ولكن البورصة في تل أبيب ستعمل بشكل طبيعي اليوم رغم الحرب بين حماس وإسرائيل.

تراجعت بورصة تل أبيب، صباح اليوم الأحد، مع بدء التداولات، بأكثر من 4%، في ظل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

انخفض مؤشر "تل أبيب - 35" ​بنسبة 4.3%، ومؤشر "تل أبيب - 125" كذلك خسر 4.5%.

وأبرز الأسهم التي طرأ عليها انخفاض هي؛ سهم "بوعليم" يهبط 5.9%، "لئومي" 6.4%، "ديليك" يخسر 7.8%، "مزراحي طفاحوت" 5.3%، سهم "ديسكونت" يخسر 6% من قيمته.

هبط مؤشر البنوك بأكثر من 7% ومؤشر النفط والغاز يهبط 8%؛ ولكن البورصة في تل أبيب ستعمل بشكل طبيعي اليوم رغم الحرب بين حماس وإسرائيل.

وجددت فصائل المقاومة في قطاع غزة فجر وصباح اليوم الأحد، إطلاق القذائف الصاروخية على مستوطنات "غلاف غزة"، في اليوم الثاني لـ"طوفان الأقصى"، فيما نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، غارات مكثفة على قطاع غزة، طالت مواقع مدنية وعمارات سكنية، واستهداف العديد من منازل قيادات حماس.