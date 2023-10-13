صندوق النقد الدوليّ: تحذيرات من تأثر المنطقة سلبًا جراء الحرب الإسرائيليّة على غزة

رأى أنّ الحرب في غزّة سيكون لها تأثير على المنطقة على المدّيين المتوسّط والبعيد؛ والقدرة على تحديد هذا التأثير وحجمه وامتداده الزمنيّ تتطلّب معرفة مآلات الحرب

أطلق مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدوليّ، جهاد أزعور، تحذيرات من تأثّر المنطقة سلبًا على المستويين الماليّ والاقتصاديّ؛ جرّاء الحرب الراهنة التي يشنّها الاحتلال الإسرائيليّ على قطاع غزّة.

وقال أزعور ذلك خلال مؤتمر صحفيّ بمرّاكش المغربيّة حول آفاق الاقتصاد بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

ورأى أنّ الحرب في غزّة سيكون لها تأثير على المنطقة على المديين المتوسّط والبعيد؛ والقدرة على تحديد هذا التأثير وحجمه وامتداده الزمنيّ تتطلّب معرفة مآلات الحرب.

وأضاف: "من الصعب التكهّن بالتداعيات الاقتصاديّة لما يجري في المنطقة، ولا حتّى ترقب ما يمكن أن يحدث مستقبلًا، لكن من الضروريّ وجود احتياطات ماليّة في دول المنطقة، لتفادي مثل هذه الصدمات".

وحتّى صباح الخميس، ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1572 شهيدًا و7262 مصابًا، منهم 1537 شهيدًا، ونحو 6612 جريحًا في غزة، جرّاء غارات إسرائيليّة مكثّفة ومتواصلة تسبّبت بإبادة عائلات بأكملها، فيما قتل ما لا يقلّ عن 1300 إسرائيليّ في هجمات شنّتها حركة "حماس" بمناطق غلاف غزّة.

وتستضيف مدينة مرّاكش المغربيّة اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليّين بين 9 و15 أكتوبر/ تشرين الأوّل الجاري.