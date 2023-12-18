بسبب توقّعات تباطؤ النموّ: "غولدمان ساكس" يخفّض توقّعاته لأسعار النفط العام المقبل

شهدت أسعار النفط بهذا العام مستويات أقلّ من سابقه 2022 عندما بلغ المتوسّط 100 دولار للبرميل، لكنّها تتّجه هذا العام إلى متوسّط 81 دولارًا...

بسبب توقّعات تباطؤ النموّ على طلب الخامّ، خفّض بنك الاستثمار الأميركيّ "غولدمان ساكس" توقّعاته لأسعار النفط الخامّ عالميًّا خلال العام المقبل.

وشهدت أسعار النفط بهذا العام مستويات أقلّ من سابقه 2022 عندما بلغ المتوسّط 100 دولار للبرميل، لكنّها تتّجه هذا العام إلى متوسّط 81 دولارًا.

وذكر البنك في مذكّرة بحثيّة، الإثنين، أنّ متوسّط سعر برميل برنت سيتراوح خلال العام المقبل، بين مستوى 70 - 90 دولارًا، نزولًا من توقّعات سبتمبر/أيلول الماضي البالغة 80 - 100 دولار للبرميل.

وإلى جانب ضعف الطلب، أشار البنك إلى أنّ الولايات المتّحدة تشهد إنتاجًا قويًّا، الأمر الّذي سيزيد معروض الخام في الأسواق العالميّة، وبالتّالي تتعرّض الأسعار إلى ضغوط هبوطيّة.

ورغم اتّفاق يقوده تحالف "أوبك+" على خفض إلزاميّ لإنتاج أعضائه بأكثر من 3 ملايين برميل يوميًّا، منذ نوفمبر/تشرين ثاني 2022، ويستمرّ حتّى نهاية 2024، إلّا أنّ غولدمان ساكس يتحدّث عن فائض في المعروض.

والولايات المتّحدة أكبر منتج للنفط الخامّ في العالم، بمتوسّط يوميّ يتجاوز 12 مليون برميل، لكنّها كذلك أكبر مستهلك له بمتوسّط يتجاوز 17 مليون برميل يوميًّا.

وزاد البنك: "توقّعاتنا تشير إلى أنّ برميل النفط سيبلغ مستويات 85 دولارًا بحلول النصف الأوّل المقبل، على أن يتراجع إلى 80 دولارًا بحلول نهاية النصف الثاني 2024.