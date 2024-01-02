أسعار صرف زائفة: وزارة الماليّة البولنديّة تطلب من شركة "غوغل" تفسيرات

ردّ وزير الماليّة البولنديّ أندريه دومانسكي الاثنين على منصّة إكس بعد نشر هذه الأسعار قائلًا "لنبق هادئين. سعر صرف الزلوتي هذا الّذي يسبّب الذعر هو سعر زائف".::

نشر محرّك البحث غوغل، أسعارًا خاطئة للعملة الوطنيّة البولنديّة "زلوتي"، وأظهرها أقلّ بكثير من تسعيرتها الحقيقيّة المعتمدة في السوق، وهو ما دفع وزارة الماليّة البولنديّة، للتوجّه إلى "غوغل" وطلب تفسيرات.

وأظهرت أسعار صرف غوغل أنّ اليورو يعادل 5,20 زلوتي، والدولار حوالي 4,70 زلوتي والفرنك السويسريّ 5,30 زلوتي أي حوالي 23% أكثر من أسعارها في سوق الصرف.

والثلاثاء أعلنت وزارة الماليّة البولنديّة على منصّة إكس أنها طلبت رسميًّا تفسيرات من غوغل-بولندا "حول أسباب النشر الخاطئ أمس لمعدّلات صرف الزلوتي وحول الإجراءات الّتي ستتّخذها (غوغل) لتجنّب مثل هذه الأوضاع في المستقبل".

وردّ وزير الماليّة البولنديّ أندريه دومانسكي الاثنين على منصّة إكس بعد نشر هذه الأسعار قائلًا "لنبق هادئين. سعر صرف الزلوتي هذا الّذي يسبّب الذعر هو سعر زائف".

وأضاف "خلال لحظة، ستفتح الأسواق الآسيويّة وسيعود الوضع إلى طبيعته".

من جهته تحدّث الناطق باسم البنك المركزيّ البولنديّ عن "سعر صرف وهميّ للزلوتي" عرض على غوغل معلنًا أنّ البيانات "الّتي تقدّمها المنصّة ليست دقيقة دائمًا".

ولم تصدر غوغل أيّ حتّى اللحظة.

وبحسب الخبراء الّذين تحدّثوا إلى وسائل إعلام بولنديّة فإن الخطأ قد يكون ناجمًا عن الخوارزميّة الّتي تستخدمها غوغل وتحليلها الضعيف لبيانات السوق الّتي لم يتمّ تحدّثها في 31 كانون الأوّل/ديسمبر و1 كانون الثاني/يناير.

وبحسب غوغل، فإن سعر صرف اليورو بلغ الثلاثاء 4,35 زلوتي والدولار 3,97 زلوتي والفرنك السويسريّ 4,68 زلوتي.