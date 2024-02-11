جيف بيزوس يبيع أسهمًا في "أمازون" بقيمة ملياري دولار

أصدرت "أمازون" في الأوّل من شباط/فبراير نتائجها الماليّة الّتي فاقت التوقّعات بكثير. وحقّقت المجموعة مبيعات بقيمة 170 مليار دولار، بزيادة قدرها 14 في المئة في عام واحد...

أظهرت وثيقة قدّمت إلى السلطات التنظيميّة لسوق الأوراق الماليّة، أنّ مؤسّس "أمازون" الملياردير جيف بيزوس، ما قيمته ملياري دولار من أسهم شركة "أمازون" العملاقة للتوزيع عبر الإنترنت.

وأظهرت الوثيقة الّتي اطّلعت عليها وكالة فرانس برس السبت أنّ بيزوس باع الأربعاء والخميس نحو 12 مليونًا من أسهم "أمازون" راوح سعر كلّ منها بين 168 و171 دولارًا.

وأشارت وثيقة سابقة نشرت الأربعاء إلى أنّ بيزوس يعتزم في تمّوز/يوليو المقبل، بيع 50 مليونًا من أسهم المجموعة الّتي أسّسها قبل 30 عامًا ويرئسها اليوم.

وتقدّر مجلّة "فوربس" ثروة بيزوس بـ 195,5 مليار دولار، ممّا يجعله ثالث أغنى رجل في العالم بعد الرئيس التنفيذيّ لمجموعة "إل في إم إتش" الفرنسيّ برنار أرنو ورئيس "تيسلا" ومنصّة "إكس" و"سبايس إكس" إيلون ماسك.

وأصدرت "أمازون" في الأوّل من شباط/فبراير نتائجها الماليّة الّتي فاقت التوقّعات بكثير. وحقّقت المجموعة مبيعات بقيمة 170 مليار دولار، بزيادة قدرها 14 في المئة في عام واحد، وصافي ربح قدره 10,6 مليارات دولار.

وما لبث سعر سهم المجموعة في بورصة نيويورك أن ارتفع غداة إعلان النتائج بأكثر من 13 في المئة.