البتكوين يكسر قمّته السابقة ويقف عند 71 ألف دولار

وصل سعر الوحدة إلى 71432 دولار في أسواق آسيا بعد ظهر الاثنين، حسب بيانات وكالة بلومبرغ للأنباء المالية أي أنها سجلت ارتفاعًا نسبته حوالى 70 بالمئة هذا العام...

بلغ سعر اليبتكوين مستوى قياسيًا جديدًا تجاوز 71 ألف دولار الاثنين مع ارتفاع الطلب على العملة المشفرة وسط تفاؤل في قرار الاحتياطي الفدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة هذا العام.

ووصل سعر الوحدة إلى 71432 دولار في أسواق آسيا بعد ظهر الاثنين، حسب بيانات وكالة بلومبرغ للأنباء المالية أي أنها سجلت ارتفاعًا نسبته حوالى 70 بالمئة هذا العام.

وساهمت في هذا الارتفاع أنباء تفيد بأن هيئة السلوك المالي في بريطانيا قالت إنها ستسمح بإنشاء أوراق مالية مرتبطة بالعملات المشفرة.

ويأتي ذلك بعد أن أعطت السلطات الأميركية الضوء الأخضر هذا العام لصناديق صرف مرتبطة بالسعر الفوري للبيتكوين، مما أقنع عددًا من المستثمرين الكبار بالمجازفة بإدخال وحدات منها في محافظهم.

وتعرضت صناعة العملات المشفرة إلى عدة ضربات منذ 2022، أبرزها انهيار بنوك إقراض عملات مشفرة ومنصات بصدارة سيليسوس وFTX، واتهام رؤساء منصات بغسل الأموال والاحتيال.

بذلك، تعود العملات المشفرة متجاوزة كافة الضربات التي تعرضت لها خلال العامين الماضي والذي سبقه، مدفوعة بعدة عوامل مرتبطة بتنظيم السوق.