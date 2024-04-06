الاتحاد الأوروبي يحقق فائضًا في تجارة الأغذية الزراعية

تشمل المنتجات التي عززت صادرات الاتحاد الأوروبي تلك المصنوعة من الحبوب والألبان إضافة إلى النبيذ، وهي تمثل مجتمعة نحو ثلث إجمالي الصادرات.

حقق الاتحاد الأوروبي فائضًا قياسيًا في تجارة الأغذية الزراعية لعام 2023 حيث فاقت صادراته وارداته بنسبة كبيرة، رغم الضغوط التي يرزح تحتها المزارعون الأوروبيون الذين يستعدون لتنظيم احتجاجات في جميع دول التكتل.

وأظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن صادرات منتجات الأغذية الزراعية للتكتل بلغت 228,6 مليار يورو العام الماضي، بينما انخفضت وارداته إلى 158,6 مليار، ما حقق فائضا تجاريا قياسيا قدره 70,1 مليار يورو، بزيادة 22% عن العام السابق.

ويشير تقرير للوكالة الفرنسية، اليوم السبت، إلى أن "هذه البيانات تعزز من مكانة الاتحاد الأوروبي باعتباره قوة زراعية رائدة في العالم، لكن مزارعيه يشكون من عدم قدرتهم على الاستمرار بالأسعار التي يدفعها كبار المشترين الصناعيين الذين يُعدون المستفيدين الرئيسيين من الفائض التجاري".

إلى ذلك، قالت المفوضية في تقريرها السنوي إن "هذا التوازن الإيجابي يرجع بشكل رئيسي إلى الاستدامة في ارتفاع أسعار المنتجات الأوروبية المصدّرة، مقابل انخفاض الأسعار العالمية للمنتجات المستوردة" وخاصة الحبوب".

يشار إلى أن واردات الاتحاد الأوروبي من أوكرانيا انخفضت، وهي مصدر آخر لغضب المزارعين الأوروبيين الذين يعتبرونها منافسًا غير عادل، بنسبة 10% منذ عام 2022، لكنها لا تزال أعلى بنسبة 71% من مستويات عام 2021، قبل أن يرفع الاتحاد القيود عن المنتجات الأوكرانية ردًا على الغزو الروسي.

وتشمل المنتجات التي عززت صادرات الاتحاد الأوروبي تلك المصنوعة من الحبوب والألبان إضافة إلى النبيذ، وهي تمثل مجتمعة نحو ثلث إجمالي الصادرات.

تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا تحتل الوجهة الأولى لصادرات الاتحاد الأوروبي بنسبة 22%، تليها الولايات المتحدة بنسبة 12% والصين بنسبة 6%، في حين تحتل أوكرانيا، حاليًا، المرتبة الثالثة بين الدول التي يستورد منها الاتحاد الأوروبي أغذية زراعية بنسبة 7% من إجمالي الواردات، بعد البرازيل والمملكة المتحدة.