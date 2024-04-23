طريق التنمية: "يمكن التعريف بالمشروع على أنه طريق الحرير الجديد"

"طريق التنمية" هو مشروع واعد للنقل، يمتد على طريق بري وسكة حديد من العراق إلى تركيا وموانئها، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.

قال رئيس الجمعية الدولية لمنتجي خدمات النقل والدعم اللوجستية التركية، بيلغه هان إنغين، إن مشروع "طريق التنمية" بمثابة طوق نجاة بالنسبة للقطاع اللوجستي نظرا إلى الأزمات المتعددة التي يعيشها العالم.

وأضاف في تصريح للأناضول، أن المشروع يؤثر على منطقة واسعة بدءا من أوروبا وصولا إلى دول الخليج، وينتج عنه منافع مشتركة.

و"طريق التنمية" هو مشروع واعد للنقل، يمتد على طريق بري وسكة حديد من العراق إلى تركيا وموانئها، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.

وأشار إنغين إلى أن المشروع يعد فرصة مهمة للقاء التاريخ والثقافة والمكاسب المشتركة إضافة إلى الاقتصاد.

ولفت إلى أن المشروع سيربط تركيا بميناء الفاو الكبير في الخليج العربي، مضيفا: "يمكن التعريف بالمشروع على أنه طريق الحرير الجديد".

وأكد أن الأحداث والاضطرابات الأخيرة التي حدثت حول العالم أثرت بشكل مباشر على وضع القطاع اللوجستي.

وأضاف أن "جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وإغلاق قناة السويس، والتطورات الساخنة في الشرق الأوسط، دفعت العاملين في هذا القطاع إلى البحث عن بدائل وإيجاد حلول".

وأردف: "بالنظر إلى الأزمات التي يعيشها العالم، يمكن وصف مشروع طريق التنمية بأنه طوق نجاة للقطاع اللوجستي".

وشدد على أن المشروع سيكون بداية خطوة مهمة نحو ضمان التنمية الإقليمية وتعزيز العلاقات التجارية والاجتماعية والثقافية.