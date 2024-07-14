بيتكوين تصعد 4 بالمئة بعد محاولة اغتيال ترامب

صعدت أسعار وحدة بيتكوين بنسبة 4.01 بالمئة أو بمقدار 2390 دولارًا إلى 60621 دولارًا، مقارنة مع إغلاق جلسة السبت...

صعدت أسعار العملة المشفّرة الأبرز "بيتكوين"، بنسبة 4 بالمئة في التعاملات المبكّرة، الأحد، بعد الإعلان عن محاولة اغتيال المرشّح الجمهوريّ لانتخابات الرئاسة الأمريكيّة المقبلة، دونالد ترامب.

وفجر الأحد، أصيب الرئيس الأمريكيّ السابق دونالد ترامب في إطلاق نار أثناء إلقائه كلمة بتجمّع انتخابيّ في بنسلفانيا.

وبحلول الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش، صعدت أسعار وحدة بيتكوين بنسبة 4.01 بالمئة أو بمقدار 2390 دولارًا إلى 60621 دولارًا، مقارنة مع إغلاق جلسة السبت.

وأسواق العملات المشفّرة تعمل 7 أيّام بالأسبوع، على عكس أسواق المال العالميّة الّتي تعمل 5 أيّام، فيما كانت في عطلة أسبوعيّة، عند وقوع محاولة الاغتيال، وهو ما يبرّر ارتفاع بيتكوين لعدم وجود أسواق للذهب الّذي يعتبر ملاذًا آمنًا في حالة التوتّرات.

وقال ترامب عقب حادثة إطلاق النار "أنا بخير وأخضع لفحوصات طبّيّة"؛ فيما سمعت أصوات أعيرة ناريّة أثناء كلمة ترامب، وشوهدت دماء على أذنه.