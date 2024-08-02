نتائج خالفت التوقّعات: "آبل" تحقّق ازديادًا في مبيعاتها الفصليّة

تعرّضت "آبل" لضغوط لإقناع المشكّكين في استراتيجيّتها للذكاء الاصطناعيّ، بعد أن طرحت مايكروسوفت وغوغل بوتيرة متسارعة منتجات تعمل بهذه التقنيّة...

أعلنت "آبل" الخميس أنّ أرباحها الفصليّة ارتفعت مقارنة بتلك المسجّلة في العام الماضي، متجاوزة توقّعات المحلّلين، ما أعطى أسهمها دفعة في تداولات ما بعد الإغلاق.

وأفادت الشركة المصنّعة لهواتف "آي فون" عن ربح قدره 21,4 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في حزيران/يونيو، من إيرادات بلغت 85,8 مليار دولار خلال هذه الفترة.

وقال رئيس "آبل" تيم كوك في بيان إنّ هذه الإيرادات تشكّل رقمًا قياسيًّا جديدًا للربع المنتهي في حزيران/يونيو، مع زيادة بنسبة 5% عن العام الماضي.

وأضاف كوك أنّ الشركة تتطلّع إلى مشاركة أدوات جديدة تتضمّن ميزات الذكاء الاصطناعيّ في منتجات "آبل".

وقد تعرّضت "آبل" لضغوط لإقناع المشكّكين في استراتيجيّتها للذكاء الاصطناعيّ، بعد أن طرحت مايكروسوفت وغوغل بوتيرة متسارعة منتجات تعمل بهذه التقنيّة.

وكشفت الشركة الّتي يقع مقرّها في كوبيرتينو، عن أدواتها العاملة بالذكاء الاصطناعيّ "آبل إنتلجنس" في حزيران/يونيو.

وقال المحلّل جاكوب بورن من "إي ماركتر": "سواء كان ذلك للأفضل أو الأسوأ، فقد ربطت آبل جهودها في مجال الذكاء الاصطناعيّ بأجزاء رئيسيّة أخرى من أعمالها الأساسيّة، خصوصًا آي فون".

وأضاف أنّ فعاليّة استثماراتها في الذكاء الاصطناعيّ ستكون موضع تقويم بشكل أساسيّ من خلال مبيعات الأجهزة والنموّ المحتمل في عائدات الاشتراك.

وأعلنت "آبل" الخميس عن إيرادات بقيمة 39,3 مليار دولار من مبيعات "آي فون" خلال الربع المذكور، في نتيجة أدنى بقليل مقارنة بتلك المسجّلة في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما سجّلت نموًّا قويًّا على صعيد الـ"آي باد"، إذ بلغت مبيعات هذه الأجهزة 7,2 مليارات دولار.

وأضافت آبل في بيان أنّها حقّقت ارتفاعًا جديدًا في عدد الأجهزة النشطة عبر مختلف القطاعات الجغرافيّة، من دون تقديم أرقام محدّدة.

وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 0,5% في تعاملات ما بعد ساعات التداول الخميس.