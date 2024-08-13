المملكة المتّحدة تنجح في تخفيض معدّلات البطالة على عكس التوقّعات

تدنّت البطالة إلى 4,2% في نهاية الربع الثاني من العام في انخفاض عن نسبة 4,4% المسجّلة بين آذار/مارس ونهاية أيّار/مايو، حسبما قال مكتب الإحصاءات الوطنيّة في بيان...

تراجعت نسبة البطالة في المملكة المتّحدة بشكل غير متوقّع إلى 4,2% فيما تباطأ نموّ الأجور إلى أدنى مستوى له منذ عامين تقريبًا، حسبما أظهرت بيانات رسميّة الثلاثاء.

وتدنّت البطالة إلى 4,2% في نهاية الربع الثاني من العام في انخفاض عن نسبة 4,4% المسجّلة بين آذار/مارس ونهاية أيّار/مايو، حسبما قال مكتب الإحصاءات الوطنيّة في بيان.

وكان محلّلون قد توقّعوا زيادة طفيفة في نسبة البطالة في نهاية الربع الثاني من العام.

وأشار مكتب الإحصاءات إلى أنّ نموّ الأجور باستثناء المكافآت، تباطأ من 5,8% إلى 5,4% خلال الفترة نفسها المشمولة بالتقرير، وهي أدنى نسبة مسجّلة منذ آب/أغسطس 2022.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصاديّة في مكتب الإحصاءات الوطنيّة ليز ماكوون "إنّ عدد الوظائف الشاغرة مستمرّ في الانخفاض على الرغم من أنّ عددها الإجماليّ لا يزال أعلى من المستويات المسجّلة قبل جائحة كوفيد-19".

وأشارت الخبيرة الاقتصاديّة لدى معهد "كابيتال إيكونوميكس" روث غريغوري إلى أنّ "بنك إنكلترا سيرحّب بمزيد من التيسير في نموّ الأجور باعتباره علامة على تواصل الحلحلة في ظروف سوق العمل".

وأضافت "هذا يعطي بعض الدعم لتوقّعاتنا بأنّ بنك إنكلترا سيمضي قدمًا في تخفيضين إضافيّين بنسبة الفائدة الأساسيّة بمقدار 25 نقطة في وقت لاحق من هذا العام".

وخفّض بنك انكلترا في وقت سابق من هذا الشهر تكاليف الاقتراض للمرّة الأولى منذ بدء جائحة كوفيد-19 في مطلع العام 2020.