سهم عملة "تون" المشفّرة التابعة لتلغرام يهوي 20 بالمئة

العملة مرتفعة بأكثر من 288 بالمئة مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي؛ لكنّها قد تكون أمام مخاطر محتملة في الأيّام القليلة المقبلة، في حال بقاء دوروف رهن التوقيف.

تراجع سعر عملة TONcoin المشفّرة التابعة لمنصّة تلغرام، بأكثر من 20 بالمئة في منتصف تعاملات الأحد، بعد إعلان السلطات الفرنسيّة توقيف مؤسّس المنصّة ورئيسها التنفيذيّ، الروسيّ بافل دوروف.

وبحسب رصد الأناضول لبيانات العملة المشفّرة على منصّة كوين ماركت كاب، تراجعت قيمتها بنسبة 20.1 بالمئة في منتصف جلسة اليوم إلى 5.3 دولارات للوحدة.

إلّا أنّ العملة مرتفعة بأكثر من 288 بالمئة مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي؛ لكنّها قد تكون أمام مخاطر محتملة في الأيّام القليلة المقبلة، في حال بقاء دوروف رهن التوقيف.

والسبت، أوقفت السلطات الفرنسيّة بافل دوروف مؤسّس تطبيق تلغرام في مطار لوبورجيه قرب العاصمة باريس.

وذكرت قناة "TF1" الفرنسيّة نقلًا عن مصادر أمنيّة، أنّ دوروف وصل مطار لوبورجيه قادمًا من أذربيجان على متن طائرة خاصّة.

وأشارت وسائل إعلام فرنسيّة إلى وجود مذكّرة توقيف بحقّه صادرة عن السلطات في البلاد سابقًا.

وتقدّر ثروة بافل دوروف الإجماليّة بـ15 مليار دولار.

من جانبها، أعلنت الخارجيّة الروسيّة، في بيان الأحد، أنّ سفارتها في باريس بدأت باتّخاذ الإجراءات اللازمة لـ"توضيح الأمر" بشأن توقيف رودوف.

ويتجاوز عدد مستخدمي تطبيق تلغرام حاجز 900 مليون مستخدم، بحسب بيانات "STATISTA".