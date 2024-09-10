وكالة "فيتش للتصنيف الائتمانيّ" تتوقع انخفاض التضخّم في تركيا

يذكر أنّ وكالة فيتش رفعت مؤخّرًا تصنيف تركيّا الائتمانيّ، من "B" إلى "+B" مع تعديل نظرتها المستقبليّة من "مستقرّ" إلى "إيجابيّ"...

توقّعت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانيّ، الثلاثاء، بانخفاض التضخّم في تركيّا مع استمرار السياسة النقديّة المتشدّدة الّتي تتبعها الحكومة في البلاد.

أفاد بذلك المدير الأوّل ومحلّل اقتصاد تركيّا لدى وكالة فيتش إريك أريسبي موراليس.

وقال موراليس إنّه من المنتظر أن يبدأ التخفيف التدريجيّ للسياسة النقديّة المتشدّدة في الربع الأوّل من عام 2025. وأضاف أنّه عقب تغيّر السياسة في تركيّا بعد الانتخابات العامّة الأخيرة، بدأ التصنيف الائتمانيّ للبلاد يتحسّن.

وذكر موراليس أنّ البرنامج الاقتصاديّ الحاليّ لتركيّا لا يزال يحظى بدعم كبير من القيادة السياسيّة. وأكّد أنّ وكالة فيتش تتوقّع انخفاض التضخّم في تركيّا إلى 43 بالمئة بنهاية العام الحاليّ، وإلى 21 بالمئة بنهاية العام المقبل.

وأشار إلى أنّه من المتوقّع أن يحقّق الاقتصاد التركيّ هذا العام نموًّا بنسبة 3.5 بالمئة، و2.8 بالمئة في 2025. وأوضح أنّ مستوى النموّ هذا يدعم عمليّة إعادة التوازن في توقّعات التضخّم.

يذكر أنّ وكالة فيتش رفعت مؤخّرًا تصنيف تركيّا الائتمانيّ، من "B" إلى "+B" مع تعديل نظرتها المستقبليّة من "مستقرّ" إلى "إيجابيّ".