المغرب: استثمارات السينما الأجنبيّة تصل إلى 150 مليون دولار في 2024

أعرب وزير الثقافة المغربيّ المهدي بنسعيد، الاثنين، عن تطلّع بلاده لزيادة الاستثمارات الأجنبيّة بقطاع السينما في البلاد، لتتخطّى عتبة مليار و500 مليون درهم (150 مليون دولار) الّتي تحقّقت في عام 2024.

جاء ذلك في كلمة للوزير خلال جلسة عامّة بمجلس النوّاب (الغرفة الأولى بالبرلمان) بالعاصمة الرباط.

وقال بنسعيد إنّ حجم الاستثمارات الأجنبيّة بقطاع السينما في المغرب وصل المليار و500 مليون درهم (150 مليون دولار) خلال عام 2024، وأنّ البلاد "تطمح لأكثر من ذلك".

ولفت إلى أنّ "الحكومة رفعت من الدعم العموميّ لفائدة الاستثمارات الأجنبيّة في القطاع من 20 إلى 30 بالمئة من إجماليّ الإنتاج، انسجامًا مع التطوّرات في المجال والتنافس الدوليّ".

ووفق تقرير سابق للمركز السينمائيّ المغربيّ (حكوميّ)، تشمل الإنتاجات الفنّيّة الأجنبيّة المصوّرة بالبلاد، الأفلام السينمائيّة الطويلة والإعلانات والمسلسلات التلفزيونيّة والأفلام المؤسّساتيّة والدراما الوثائقيّة والبرامج التلفزيونيّة وغيرها.

وتضمّ قائمة جنسيّات الشركات المنفّذة للإنتاجات الفنّيّة في المغرب؛ ألمانيا وبريطانيا والولايات المتّحدة والسويد وفرنسا والإمارات وإيطاليا واليابان والبرازيل وإسبانيا وكوريا الجنوبيّة.