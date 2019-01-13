الصين تنوي تخفيف قيودها على الاستثمار الأجنبي

أعلنت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أمس السبت، أن الصين سوف توسع رقعة الاستثمار الأجنبي، في إطار سعيها لتحفيز اقتصادها المتباطئ، خصوصا مع استمرار حربها التجارية مع الولايات المتحدة.

ونقلت الوكالة أقوال وزير التجارة تشونغ شان، إن بكين ستخفف القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية وستعالج الصعوبات التي تواجهها الشركات الأجنبية المنفذة لاستثمارات في البلاد.

وأوضح تشونغ أن الصين ستسمح بالملكية الكاملة للأجانب في قطاعات أوسع من الاقتصاد وستخفض عدد القطاعات التي بها قيود أو حظر على الاستثمارات الأجنبية، وفقا لما ذكرته شينخوا.

أضاف أن الوزارة ستدفع باتجاه قانون للاستثمار الأجنبي، وتحسين مستوى التعامل مع شكاوى الشركات الأجنبية، وتشجع الاستثمار الأجنبي في قطاعات الصناعات التحويلية والتكنولوجيا المتقدمة. وأشار إلى أن الوزارة ستشجع أيضا الأجانب على الاستثمار في وسط وغرب الصين.

وتدفع الصين باتجاه زيادة الفرص أمام الشركات الخاصة والمستثمرين الأجانب لتحفيز الاقتصاد الذي يتباطأ بفعل ضعف الطلب المحلي والحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وقال تشونغ إن ”المعالجة الملائمة“ للاحتكاكات التجارية مع الولايات المتحدة مهمة كبرى للوزارة في عام 2019. لكن التقرير لم يخض في تفاصيل.