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الصحة الفلسطينية: 229 إصابة جديدة بكورونا و738 حالة شفاء

تاريخ النشر: 04/08/2020 - 13:31

الصحة الفلسطينية: 229 إصابة جديدة بكورونا و738 حالة شفاء
طولكرم أول أيام عيد الأضحى (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، صباح اليوم الثلاثاء، إنه تسجّل 229 إصابة كورونا جديدة و738 حالة شفاء في كل الأراضي الفلسطينيّة المحتلة عام 1967.

وأضافت وزيرة الصحة، في تقرير عن الحالة الوبائية في فلسطين، أن "نسبة التعافي ارتفعت إلى 48%، بعد أن كانت يوم أمس 44.9%"، مشيرة إلى أن "الإصابات في داخل مدينة القدس لا تزال تسجل ارتفاعا ملحوظا، حيث جرى اليوم إضافة 375 إصابة جديدة، وهي حصيلة الإصابات لـ4 أيام (الجمعة، السبت، الأحد، الاثنين).

وتابعت الكيلة قائلة إنه "جرى تسجيل 229 إصابة جديدة في بقية المحافظات، وضواحي القدس، بعد إجراء 3294 فحصًا مخبريًا".

وأوضحت أن "حالات التعافي سجلت في محافظات: نابلس 18، وبيت لحم 91، والخليل 243، وضواحي القدس 150، ومدينة القدس 236".

وتابعت الوزيرة أن "11 مريضًا يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي، مشددة على ضرورة تقيد المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة، والتباعد الاجتماعي، والحرص على ارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل للوقاية من الإصابة بالفيروس".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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