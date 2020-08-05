إصابةُ 120 مقدسيا بفيروس كورونا الأربعاء

أعلن عضو وحدة مكافحة كورونا في القدس المحتلة، الدكتور علي الجبريني، في بيان نُشر مساء يوم الأربعاء، أن 120 مقدسيًّا، أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، في اليوم الأخير.

وقال الجبريني إن "عدد الفحوصات في القدس يشهد انخفاضا حادًّا يصل إلى حدّ العزوف (عدمُ توجّه أشخاص يُشتبه بأنهم حاملون للفيروس، للفحوصات)"، مطالبا المقدسيين "بإجراء الفحوصات حرصا على سلامتهم".

وذكر الجبريني أن مجمل الإصابات "الحالية النشطة بعد تطبيق بروتوكول الصحة الجديد وصل إلى حوالي 2683".

وطالب الجبريني، المقدسيين، بالالتزام "بالتوصيات الصحية من حيث التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، ومواظبة التعقيم".

وقال الجبريني، الثلاثاء، إن هناك ارتفاعا في "معدلات الشفاء والتي وصلت إلى ما يقارب 642 حالة شفاء خلال الأسابيع الأخيرة، (...) وبذلك ينخفض عدد الحالات النشطة إلى 2563 إصابة مقدسية".

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، قد أفادت بتسجيل حالة وفاة لمواطن (83 عامًا) من بلدة إذنا بمحافظة الخليل و353 إصابة جديدة بفيروس كورونا و199 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك وفقًا لنتائج 2936 فحصًا مخبريًا.

وارتفعت حصيلة الوفيات بالفيروس في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 إلى 92.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في تصريح صحافي، إن "الإصابات الجديدة، توزّعت في 9 محافظات، وهي؛ الخليل 158 إصابة، نابلس 20، أريحا والأغوار 21، بيت لحم 4، قلقيلية 5، جنين 14، رام الله والبيرة 25، طولكرم 2، محافظة القدس 104، بينها 58 داخل مدينة القدس".

وأشارت الكيلة إلى أن "3 من الوفيات المسجلة كانت في محافظة الخليل، وحالة وفاة في محافظة أريحا والأغوار، وتراوحت أعمارها بين 57- 70 عاما".

وتابعت أن "حالات التعافي سجلت في محافظات: نابلس 32، سلفيت 4، قلقيلية 9، أريحا والأغوار 114، طولكرم 7، جنين 14، طوباس 19، موضحة أن نسبة التعافي استقرت عند 48%، في حين بلغت نسبة الإصابات النشطة 51.5%، ونسبة الوفيات 0.5%".

وقالت إن "نسب الشفاء في 8 محافظات إضافة إلى قطاع غزة تجاوزت الـ50%، حيث سجلت محافظة رام الله والبيرة نسبة شفاء 54.1%، بيت لحم 67.7%، الخليل 50.5%، قلقيلية 61.3%، نابلس 53.6%، طولكرم 50%، سلفيت 73.5%، طوباس 69.2%، قطاع غزة 89.7%، جنين 38.3%، أريحا والأغوار 28.6%، محافظة القدس 39.49%".

وأوضحت الكيلة أن "13 مريضًا يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم 3 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، مؤكدة أهمية تقيد المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة والتباعد الاجتماعي، والحرص على ارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل للوقاية من الإصابة بالفيروس".