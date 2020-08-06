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عين ماهل: وفاة سيدة (41 عامًا) بفيروس كورونا

تاريخ النشر: 06/08/2020 - 18:52

عين ماهل: وفاة سيدة (41 عامًا) بفيروس كورونا
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

توفيت، اليوم الخميس، سيدة تبلغ من العمر 41 عامًا، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، لتكون بذلك أوّل وفيات الفيروس التي تُسجَّل في عين ماهل.

وجاء في التفاصيل، أن السيدة المتوفّاة، هي نهال عمر حسنين. وعُلِم أنّها كانت تعاني من أمراض مُزمنة قبل إصابتها بفيروس كورونا.

وقرّرت عائلة السيدة المتوفاة، تشييع جثمانها، في تمام الساعة الثامنة، من مساء اليوم.

وأشارت العائلة إلى أنها لن تُقيم بيت عزاء، للحدّ من انتشار الفيروس.

وجاءت وفاةُ حسنين، في وقت يواصل فيروس كورونا تسجيل المزيد من الإصابات والوفيات في البلاد، إذ أعلنت وزارة الصحة الإسرائيليّة، صباح اليوم، أنه تم تسجيل 7 وفيات و1689 إصابة جديدة بالفيروس على مستوى البلاد، منذ يوم أمس الأربعاء.

وتشهد البلدات العربيّة ارتفاعًا بعدد الإصابات وكذلك بعدد حالات الشفاء، إذ تتصدر بلدات المثلث الجنوبي والنقب لائحة البلدات العربيّة الأكثر إصابةً وتضررًا من فيروس كورونا.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#عين ماهل
#فيروس كورونا
#كورونا

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