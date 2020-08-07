نصر الله: أنفي "نفيا قاطعا" امتلاكنا أي شيء في مرفأ بيروت

نفى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الجمعة، وجود أو تخزين أي أسلحة تابعة لحزبه في مرفأ بيروت، الذي انفجر يوم الثلاثاء الماضي، موديًا بحياة 154 شخصا ومتسببًا بإصابة خمسة آلاف آخرين.

وقال نصر الله في خطاب تم بثه مباشرة عبر محطات تلفزة: "أعلن اليوم نفيا قاطعا ومطلقا وحاسما، أنه لا شيء لنا في المرفأ".

وأضاف: "لا يوجد مخزن سلاح أو مخزن صواريخ أو بندقية أو قنبلة أو رصاصة أو نيترات (الأمونيوم) على الإطلاق".

واعتبر نصر الله أن اتهام حزبه بأي علاقة بالحادثة ينطوي على "مظلومية استثنائية"، ووصف الانفجار بـ"الفاجعة الكبرى والمأساة الانسانية"، مقترحا أن يتولى الجيش الذي ينظر إليه في لبنان كمؤسسة مستقلة ويلتف حوله اللبنانيون من الاتجاهات السياسية والطائفية كافة، إجراء التحقيقات.

وقال "إذا كانت مؤسسة الجيش موثوقة لدى كل اللبنانيين والقوى السياسية اللبنانية والزعامات السياسية، تفضلوا وكلفوا الجيش اللبناني طالما تقولون إنكم تثقون به، ليحقق الجيش ويعلن النتائج".

وجاء موقف نصر الله بعد وقت قصير من اعتبار رئيس الجمهورية ميشال عون أن طلب تحقيق دولي في الفاجعة التي ضربت لبنان "تضييع للحقيقة".

ورحّب نصر الله بالزيارات الأخيرة إلى لبنان، التي أجراها "وزراء ووفود من دول عديدة"، وقال: "ننظر بإيجابية إلى كل مساعدة وتعاطف مع لبنان وكل زيارة في هذه الأيام إلى لبنان، خصوصا إذا كانت تأتي في إطار مساعدة لبنان أو الدعوة إلى لمّ الشمل والتعاون والحوار بين اللبنانيين".