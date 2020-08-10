رسميًا: استقالة الحكومة اللبنانية

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، استقالة حكومته، في مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم، الإثنين، مشددا على أن "منظومة الفساد متجذرة في كل مفاصل الدولة وهي أكبر من الدولة".

وقال دياب في كلمة متلفزة "اليوم وصلنا إلى هنا، إلى هذا الزلزال الذي ضرب البلد (..) اليوم نحتكم إلى الناس وإلى مطالبهم بمحاسبة المسؤولين عن الكارثة المختبئة منذ سبع سنوات، إلى رغبتهم بالتغيير الحقيقي"، مضيفًا "أمام هذا الواقع نتراجع خطوة إلى الوراء بالوقوف مع الناس (...)، لذلك أعلن اليوم استقالة هذه الحكومة".

وبعد استقالتها، ستكون الحكومة مسؤولة عن تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة، وهو أمر قد يستغرق وقتا طويلا في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية والغضب الشعبي السائد.

في وقت سابق اليوم، عقد مجلس الوزراء اللبناني، جلسة في السرايا الحكومي لبحث الاستقالة في ظل الاحتجاجات المتواصلة عقب انفجار مرفأ بيروت الذي خلف عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

وسبقت اجتماع مجلس الوزراء استقالة أربعة وزراء. وذكرت تقارير إعلامية أن وزراء آخرين كانوا مصمّمين على الاستقالة، ما شكل ضغطًا على دياب.

ومنذ الانفجار الهائل الذي هز مرفآ بيروت، الثلاثاء الماضي، وخلف قتلى وجرحى ودمارا كبيرا، وحكومة لبنان تواجه ضغوطا داخلية وخارجية تطالبها بالرحيل، متهمة إياها بالفشل بالقيام بواجبها.

انتشال 5 جثث من مرفأ بيروت يرفع إجمالي القتلى إلى 163

وعلى صعيد متصل، أعلن الجيش اللبناني، اليوم، انتشال 5 جثث من موقع انفجار مرفأ بيروت، ما يرفع إجمالي القتلى إلى 163. وأفاد البيان بأنّ عملية البحث عن باقي المفقودين مستمرة، فيما لا يوجد إحصاء رسمي بعددهم.

وقال الجيش في بيان صدر عنه: "تمكنت فرق الإنقاذ التابعة للجيش اللبناني بالتعاون مع فرق الدفاع المدني وفوج الإطفاء وفريقي البحث والإنقاذ الروسي والفرنسي من انتشال 5 جثث لضحايا انفجار مرفأ بيروت".