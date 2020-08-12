اعتقال رئيس مجلس القيصوم والاعتداء عليه إثر محاولته التصدي لأوامر الهدم

اعتقلت وحدة "يوآف" التابعة لما تسمى "سلطة تطوير النقب"، والمسؤولة عن هدم البيوت في منطقة النقب، رئيس المجلس الإقليمي القيصوم سلامة الأطرش، واعتدت عليه صباح اليوم، الأربعاء، إذ أصيب في رأسه ونقل إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بثر السبع، حسبما قال نائب رئيس المجلس الإقليمي القيصوم، عقاب الدريجات.
وأضاف الدريجات في حديثه لـ"عرب 48" أنه "اعتدى عدد من عناصر وحدة ‘يوآف’ على رئيس المجلس الإقليمي القيصوم، سلامة الأطرش، وأصابوه في رأسه ما اضطر لنقله للعلاج في مستشفى ‘سوروكا’. وهذا بعد تصديه لمحاولة توزيع أوامر هدم منازل في قرية الأطرش التابعة للمجلس الإقليمي القيصوم، وأصدرت وحدة ‘يوآف’ أمرًا لاعتقاله".
وختم بالقول إن "وحدة ‘يوآف’ تلاحق كل المواطنين العرب في النقب".
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وادعت الشرطة أنه "خلال نشاط للشرطة بمرافقة جهات أخرى بما يتعلق بالتنظيم في قرية الأطرش، فقد تم معاينة شخص يقود مركبة ويستخدم الهاتف. وطلب أفراد الشرطة من السائق التوقف، وحينها نزل من مركبته وتوجه لأفراد الشرطة وطلب منه مغادرة المكان دون التعريف عن نفسه، وفي نفس الوقت أخذ يهدد أفراد الشرطة بأنه سيتم إقالتهم. وبسبب عدم التعريف عن نفسه فقد تم توقيف الشخص للتحقيق، وخلال التحقيق شعر بوعكة صحية فتم استدعاء الطواقم الطبية، ومن ثم تم إطلاق سراحه بعد أن تم التعرف عليه. وسيتم لاحقا إرسال مخالفة له على استخدام الهاتف".
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