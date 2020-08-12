اعتقال رئيس مجلس القيصوم والاعتداء عليه إثر محاولته التصدي لأوامر الهدم

اعتقلت وحدة "يوآف" التابعة لما تسمى "سلطة تطوير النقب"، والمسؤولة عن هدم البيوت في منطقة النقب، رئيس المجلس الإقليمي القيصوم سلامة الأطرش، واعتدت عليه صباح اليوم، الأربعاء، إذ أصيب في رأسه ونقل إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بثر السبع، حسبما قال نائب رئيس المجلس الإقليمي القيصوم، عقاب الدريجات.

وأضاف الدريجات في حديثه لـ"عرب 48" أنه "اعتدى عدد من عناصر وحدة ‘يوآف’ على رئيس المجلس الإقليمي القيصوم، سلامة الأطرش، وأصابوه في رأسه ما اضطر لنقله للعلاج في مستشفى ‘سوروكا’. وهذا بعد تصديه لمحاولة توزيع أوامر هدم منازل في قرية الأطرش التابعة للمجلس الإقليمي القيصوم، وأصدرت وحدة ‘يوآف’ أمرًا لاعتقاله".

وختم بالقول إن "وحدة ‘يوآف’ تلاحق كل المواطنين العرب في النقب".