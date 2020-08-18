تل السبع: وفاة شاب بعد أيام من غرقه في إيلات

أعلن في مستشفى (يوسف تال)" بإيلات (أم الرشاش المُهجّرة)، جنوبي البلاد، اليوم الثلاثاء، عن وفاة الشاب وسام موسى سليمان الأعسم (19 عاما) من قرية تل السبع، إثر تعرضهِ للغرق في شاطئ "هنسيخاه" في المدينة قبل 8 أيام.

وكان الأعسم في رحلة استجمامية، وتعرض للغرق وتم انتشاله فاقدا للوعي وبحالة حرجة، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أن محاولات إنقاذ حياته باءت بالفشل وأقر الأطباء وفاته، اليوم.

يذكر أنه لقي 8 أشخاص، غالبيتهم من الضفة الغربية، مصارعهم في حوادث الغرق في شواطئ البلاد منذ مطلع الشهر الجاري.