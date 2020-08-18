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نقل الشيخ رائد صلاح من سجن الجملة إلى العزل الانفرادي بسجن عسقلان

تاريخ النشر: 18/08/2020 - 13:04

نقل الشيخ رائد صلاح من سجن الجملة إلى العزل الانفرادي بسجن عسقلان
الشيخ رائد صلاح، قبيل دخوله السجن، الأحد (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

نقلت مصلحة السجون الإسرائيلية الشيخ رائد صلاح من سجن الجلمة (كيشون) بالقرب من مدينة حيفا إلى سجن (شيكما) في مدينة عسقلان (أشكلون)، حسبما أفاد طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح، صباح اليوم الثلاثاء.

وقال محامو الدفاع إنهم تلقوا بلاغا بنقل الشيخ صلاح من سجن الجلمة إلى سجن (شيكما) في عسقلان، يوم أمسِ الاثنين، وذلك "بعد عدة اتصالات أجريناها مع إدارة السجون الإسرائيلية".

وأكدوا أنه جرى نقل الشيخ صلاح من سجن الجلمة إلى العزل الانفرادي في سجن عسقلان، وهذا كان متوقعا منذ اليوم الأول لدخوله السجن، ما قبل أمس الأحد.

وأضاف طاقم الدفاع أنه بصدد ترتيب زيارة قريبة للشيخ صلاح في عزله الانفرادي في سجن عسقلان للاطلاع على ظروف اعتقاله، وبحث الخطوات المقبلة التي بناء عليها سيتخذ قرارا مشتركا نعلنه في وسائل الإعلام في حينه.

وأوضح أنه "منذ لحظة دخول الشيخ صلاح السجن ونحن نتابع أموره داخل المعتقل ونقف عند ظروف سجنه، إضافة إلى ذلك نتابع متطلبات الشيخ الأخرى، سواء التي تتعلق من خارج السجن من ترتيب زيارات للأهل أو ترتيب أغراضه واحتياجاته من كتب وصحف ومجلات وغيره، وسنطلع على ظروف الاعتقال وتفاصيله بعد اللقاء بالشيخ في أقرب فرصة".

يذكر أن الشيخ رائد صلاح بدأ، صباح ما قبل أمس الأحد، قضاء مدّة سجنه التي فرضتها عليه المحكمة الإسرائيلية، وسيمضي فيه 17 شهرا بعد أن انقضى منها 11 شهرا في زمن سابق.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#الشيخ رائد صلاح
#الحركة الأسيرة 48
#السجون الإسرائيلية
#حظر الحركة الإسلامية

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