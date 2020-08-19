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فريدمان: أي صفقة أسلحة أميركية مع الإمارات ستحافظ على التفوق العسكري الإسرائيلي

تاريخ النشر: 19/08/2020 - 22:47

فريدمان: أي صفقة أسلحة أميركية مع الإمارات ستحافظ على التفوق العسكري الإسرائيلي
فريدمان خلف ترامب لجظة الإعلان عن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أكد السفير الأميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، أن أي صفقة أسلحة مستقبلية تبرمها الولايات المتحدة مع الإمارات، بما في ذلك بيع طائرات "إف 35"، ستكون محكومة بالتزام الولايات المتحدة بالحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل في المنطقة.

وجاءت تصريحات فريدمان في حديث لصحيفة "جيروزاليم بوست"، بحسب ما أورد موقع الصحيفة، مساء الأربعاء. وشدد فريدمان على أن اتفاق التحالف الذي توصلت إليه تل أبيب مع أبو ظبي برعاية أميركية، "لا يقوض أمن إسرائيل"، معتبرا أن هذا الادعاء "ليس أكثر من مجرد هجوم سياسي من قبل "الحشد الموالي لإيران".

يأتي ذلك في أو تصريح علني يصدر عن مسؤول أميركي في هذا الشأن، في أعقاب التقارير التي أشارت إلى أن الولايات المتحدة وافقت على بيع طائرات من طراز إف 35 للإمارات، مقابل الإعلان عن التحالف وإقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع دولة إسرائيل.

وكان مصدر من البيت الأبيض، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد نفيا أن يكون الاتفاق الثلاثي يشمل بيع مقاتلات إف 35 للإمارات، وشدد نتنياهو على أن الاتفاق لا يضم إلا التفاصيل الواردة في البيان المشترك للدول الثلاث، ولم يتضمن بندا سريا خاصا بشأن بيع الأسلحة لأبو ظبي؛ وأعلن أنه مارس ضغوطا على الإدارة الأميركية للتعبير عن المعارضة الإسرائيلية لهذه الخطوة.

وقال فريدمان إنه في حين أنه من المحتمل فترضيًا أن تحصل الإمارات يومًا ما على مصادقة أميركية لشراء طائرات إف 35، إلا أن عملية الشراء والتصنيع ستستغرق "سنوات عديدة وسيكون هناك متسع من الوقت لهذه العلاقة (بين الإمارات وإسرائيل). في نهاية المطاف، وفي ظل الظروف المناسبة، ستستفيد كل من الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل كبير من وجود حليف قوي يقع على مضيق هرمز قرب إيران".

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