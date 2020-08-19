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80 مصابا بكورونا بعد مشاركتهم بعرس في الزبيدات

تاريخ النشر: 19/08/2020 - 08:37

80 مصابا بكورونا بعد مشاركتهم بعرس في الزبيدات
(أرشيفية - أ ف ب)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب 80 مصابا بفيروس كورونا بعد مشاركتهم بعرس في الزبيدات.

وأفاد الناطق بلسان وزارة الصحة حول موضوع كورونا للإعلام العربي، أمس الثلاثاء، أن إصابة 80 شخصا بكورونا بعد مشاركتهم في عرس أقيم في بلدة الزبيدات، علما أن المصابين من الزبيدات ومرج الغزال.

وناشد السكان بتوخي الحيطة والحذر والامتناع عن التواصل مع المواطنين.

هذا، وبلغ مجمل عدد الإصابات في المجتمع العربي بفيروس كورونا المستجد، لغاية الساعة العاشرة والنصف من صباح أمس، الثلاثاء، في البلدات العربية لا يشمل المدن المختلطة، ما يزيد عن 10,783 إصابة مع تسجيل 1601 إصابة جديدة خلال الأيام السبعة الماضية، وبهذا ارتفع مجمل الحالات النشطة في المجتمع العربي إلى ما يزيد عن 4152 حالة نشطة. وفقا للمعطيات الصادرة عن الهيئة العربية للطوارئ.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#فيروس كورونا
#الزبيدات
#أعراس

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