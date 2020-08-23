كوشنر: بيع طائرات F35 للإمارات تعزز بعد الاتفاق مع إسرائيل

قال كبير مستشاري الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وصهره، جاريد كوشنر، إن التوصل إلى اتفاقية التحالف بين تل أبيب وأبو ظبي، عززت من فرص موافقة الولايات المتحدة على بيع طائرات إف 35 للإمارات.

وأوضح كوشنر في مقابلة أجراها اليوم، الأحد، لشبكة "سي إن إن" الأميركية، أن "الطلب الإماراتي لشراء طائرات إف 35 قيد الفحص".

وأضاف "سنتأكد من عدم وجود أي إضرار بالتفوق العسكري النوعي للجيش الإسرائيلي (في المنطقة) وسنفعل كل شيء وفقًا للإجراءات".