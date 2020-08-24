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رهط: وفاة مسنة إثر إصابتها بفيروس كورونا

تاريخ النشر: 24/08/2020 - 14:23

رهط: وفاة مسنة إثر إصابتها بفيروس كورونا
منظر عام لرهط (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

توفيت الحاجة آمنة القريناوي من مدينة رهط في مستشفى "سوروكا" ببئر السبع إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، اليوم الاثنين.

وأعلنت عائلة الفقيدة عن عدم فتح بيت للعزاء بسبب انتشار فيروس كورونا، حرصا على السلامة والتزاما بتعليمات وزارة الصحة.

وبيّنت معطيات وزارة الصحة الأخيرة حول فيروس كورونا في المجتمع العربي، ارتفاع عدد الحالات النشطة في مدينة رهط إلى 320 حالة.

وتتصدر رهط القائمة من حيث مجمل عدد الإصابات الكلي بـ880 إصابة، تليها كل من قلنسوة بـ854، الطيبة بـ834، أم الفحم بـ614، الناصرة بـ576، كفر قاسم بـ533، يركا بـ389 وعرعرة النقب بـ341 إصابة.

وأفاد مراسل "عرب 48" في منطقة النقب، رأفت أبو عايش، أن مجلس اللقية المحلي أغلق أبوابه، اليوم، أمام الجمهور إثر إصابة 4 موظفين بكورونا.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#رهط
#فيروس كورونا
#كورونا
#النقب
#آمنة القريناوي

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