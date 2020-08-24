كورونا في المجتمع العربي: 332 إصابة برهط، 287 بالطيرة و265 بكفر قاسم

أظهرت معطيات وزارة الصحة حول فيروس كورونا في البلدات العربية، لا يشمل المدن المختلطة، ارتفاعا بعدد الحالات النشطة في مختلف البلدات، مقابل انخفاض في بلدات أخرى، لغاية الساعة العاشرة من صباح اليوم، الاثنين.
وفيما يلي عدد الحالات النشطة في كل بلدة من البلدات العربية، لغاية صباح اليوم، وفقا لتقرير وزارة الصحة:
رهط: المصابون 332
الطيرة: المصابون 287
الناصرة: المصابون 256
أم الفحم: المصابون 235
كفر قاسم: المصابون 265
يركا: المصابون 188
الطيبة: المصابون 194
سخنين: المصابون 180
عيلوط: المصابون 177
قلنسوة: المصابون 157
جديدة المكر: المصابون 135
طلعة عارة: المصابون 109
عين ماهل: المصابون 94
باقة الغربية: المصابون 74
بيت جن: المصابون 89
يافة الناصرة: المصابون 77
كفر مندا: المصابون 79
شفاعمرو: المصابون 73
كفر برا: المصابون 71
مجد الكروم: المصابون 64
جت: المصابون 60
كفر كنا: المصابون 61
إكسال: المصابون 60
عرعرة: المصابون 56
دير الأسد: المصابون 55
كفر قرع: المصابون 56
حرفيش: المصابون 53
طمرة: المصابون 48
الرينة: المصابون 48
دالية الكرمل: المصابون 61
جسر الزرقاء: المصابون 46
جلجولية: المصابون 47
نحف: المصابون 45
المغار: المصابون 43
دبورية: المصابون 46
زيمر: المصابون 44
أبو سنان: المصابون 41
بسمة عارة: المصابون 40
يانوح جث: المصابون 38
العزير: المصابون 39
عرابة: المصابون 32
البعنة: المصابون 30
شعب: المصابون 22
كفر ياسيف: المصابون 24
كابول: المصابون 23
الزرازير: المصابون 24
دير حنا: المصابون 26
كسيفة: المصابون 15
عبلين: المصابون 21
جولس: المصابون 15
اللقية: المصابون 21
تل السبع: المصابون 16
كسرى سميع: المصابون 15.
بلدات الجولان المحتل:
عين قينيا: المصابون 26
مجدل شمس: 21.
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