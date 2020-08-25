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أم الفحم: 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تاريخ النشر: 25/08/2020 - 09:08

أم الفحم: 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا
(تصوير بلدية أم الفحم)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أعلنت بلدية أم الفحم عن تشخيص 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المدينة، صباح اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، أنه توجد في أم الفحم 246 حالة نشطة الآن، و655 إصابة في المدينة منذ بداية انتشار الفيروس، و409 أشخاص شفوا وتعافوا، فيما سُجّلت 159 إصابة جديدة في الأسبوع الأخير. وأجري 1,220 فحصا في الأسبوع الماضي.

وأضاف أن اليوم أيضا ستُجرى فحص كورونا في قاعة السوق البلدي، من الرابعة عصرا ولغاية السابعة مساءً، دون حجز مسبق لأعضاء عيادات "مئوحيدت" و"كلاليت"، أما عيادة "مكابي" أيضا فتجري فحوص في عيادة الهرم، اليوم الثلاثاء.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#أم الفحم
#فيروس كورونا
#بلدية أم الفحم
#عبد المنعم فؤاد

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