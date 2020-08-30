كورونا في المجتمع العربي: ارتفاع مقلق بالإصابات في عدة بلدات

طرأ ارتفاع مقلق بعدد الحالات النشطة بفيروس كورونا في عدة بلدات عربية، في مقدمتها مدينة الطيرة التي بلغ عدد الحالات فيها 503 حالات، بالإضافة إلى كل من أم الفحم بـ316، دالية الكرمل بـ204 وبيت جن بـ181 حالة؛ وفقا للمعطيات الصادرة عن وزارة الصحة لغاية الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم، الأحد.

وفيما يلي عدد الحالات النشطة بالفيروس في كل بلدة من البلدات العربية، لغاية صباح اليوم، وفقا لتقرير وزارة الصحة:

الطيرة: المصابون 503

رهط: المصابون 374

كفر قاسم: المصابون 373

الناصرة: المصابون 225

أم الفحم: المصابون 316

سخنين: المصابون 206

الطيبة: المصابون 209

يركا: المصابون 91

عيلوط: المصابون 68

قلنسوة: المصابون 130

جديدة المكر: المصابون 175

طلعة عارة: المصابون 161

عين ماهل: المصابون 104

باقة الغربية: المصابون 73

بيت جن: المصابون 181

يافة الناصرة: المصابون 42

كفر مندا: المصابون 57

شفاعمرو: المصابون 74

دير الأسد: المصابون 35

كفر قرع: المصابون 48

كفر برا: المصابون 68

مجد الكروم: المصابون 69

جت: المصابون 88

العزير: المصابون 38

الزرازير: المصابون 17

كفر كنا: المصابون 78

إكسال: المصابون 19

عرعرة: المصابون 80

حرفيش: المصابون 20

طمرة: المصابون 43

دالية الكرمل: المصابون 204

جسر الزرقاء: المصابون 54

جلجولية: المصابون 67

نحف: المصابون 34

المغار: المصابون 59

البعنة: المصابون 34

دبورية: المصابون 31

زيمر: المصابون 41

أبو سنان: المصابون 45

بسمة عارة: المصابون 21

يانوح جث: المصابون 38

عرابة: المصابون 23

شعب: المصابون 28

كفر ياسيف: المصابون 17

كابول: المصابون 16

دير حنا: المصابون 34

عبلين: المصابون 40

جولس: المصابون 19

اللقية: المصابون 167

كسرى سميع: المصابون 40

شيخ دنون: المصابون 20

ساجور: المصابون 22

كعبية طباش حجاجرة: المصابون 30

الرينة: المصابون 46

الفريديس: المصابون 35

الرامة: المصابون 19

طرعان: المصابون 32

البعينة نجيدات: المصابون 19

المشهد: المصابون 16

كسيفة: المصابون 16.