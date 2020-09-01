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وفاة الشاب المقدسيّ أحمد رائد تفاحة متأثرا بإصابته بحادث طرق

تاريخ النشر: 01/09/2020 - 20:42

وفاة الشاب المقدسيّ أحمد رائد تفاحة متأثرا بإصابته بحادث طرق
ضحية حادث الطرق؛ الشاب المقدسيّ، أحمد رائد تفاحة
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

توفي مساء اليوم الثلاثاء، الشاب المقدسيّ، أحمد رائد تفاحة متأثرا بإصابته بحادث طرق قبل أيام.

وكان الشاب تفاحة قد تعرض لحادث يوم الجمعة الماضي، وقع على مدخل العيساوية، وأُصيب بجراح خطيرة حينها.

وخضع للعلاج المكثف في المشفى، إلا أن محاولات الإبقاء على حياته باءت بالفشل، ليُعلن عن وفاته اليوم.

وأمس الإثنين، لقي 4 أشخاص من الضفة الغربية المحتلّة، مصارعهم، إثر حادث سير وقع بين مركبةٍ كانوا يستقلّونها، وبين حافلة إسرائيلية، قرب قلقيلية. وجاء في التفاصيل أن الحادث وقع على شارع رقم "55"، قرب مدخل بلدة عزون.

وأفاد مصدر طبي فلسطيني بأن المتوفين في "حادث عزون، هم: إيهاب عبد ربه حسين عبد ربه (30 عاما) وعبد ربه حسين عبد ربه (71 عاما) ، ورهف محمد عبد الكريم بشارات (9 سنوات)، وندية إبراهيم محمود عبد ربه (67 عاما)".

وأشار إلى أن "الإصابه الخامسة (تعرض لها) شادي محمد عبد الكريم بشارات (17 عاما) ونقل إلى داخل الخط الأخضر".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#أحمد رائد تفاحة
#شاب مقدسي
#القدس
#حوادث الطرق

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