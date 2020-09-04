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نتنياهو: صربيا ستنقل سفارتها للقدس وإسرائيل وكوسوفو ستقيمان علاقات دبلوماسيّة

تاريخ النشر: 04/09/2020 - 19:26

نتنياهو: صربيا ستنقل سفارتها للقدس وإسرائيل وكوسوفو ستقيمان علاقات دبلوماسيّة
نتنياهو مع كوشنر، كبير مستشاري ترامب (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الجمعة، إن "صربيا ستنقل سفارتها إلى القدس وإسرائيل وكوسوفو ستقيمان علاقات دبلوماسيّة"، في معرض تعقيبه على إعلان أميركيٍّ مماثل أصدره الرئيس، دونالد ترامب.

وأعلن ترامب، أنه في أعقاب الوساطة الأميركية، تعهدت صربيا بنقل سفارتها إلى القدس بحلول تمّوز/ يوليو 2021، كما أعلن ترامب أن إسرائيل وكوسوفو قررتا إقامة علاقات دبلوماسية بينهما.

بدوره، أصدر نتنياهو بيانًا مباشرة بعد إعلان ترامب، قال فيه إنه "إنجاز آخر في الجهود المبذولة لتوسيع العلاقات الدبلوماسية لإسرائيل والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".

ووفقًا لنتنياهو، فقد أعلن الرئيس الصربي، ألكسندر فوسيتش، أن بلادَه "ستنقل سفارتها إلى القدس بحلول يوليو (تموز)2021"، وحتّى حلول ذلك الوقت ستفتح مكتبًا تمثيليًّا في المدينة المُحتلّة.

وقال نتنياهو في بيانه، إن "هذه أول دولة أوروبية تفتح سفارة في القدس"، مضيفًا: "أشكر صديقي رئيس صربيا، فوسيتش، على قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها".

وأضاف: "كما أود أن أشكر صديقي الرئيس ترامب على إسهامه في هذا الإنجاز، وسنواصل جهودنا لنقل المزيد من الدول الأوروبية إلى القدس".

وأوضح نتنياهو أن تقرّر إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل وكوسوفو، بعدَ مشاورات استمرت 24 ساعة حول هذا الموضوع، بمشاركة وزارة الخارجية الإسرائيلية، ومجلس الأمن القومي، بالإضافة إلى هيئات أخرى.

يتبع...

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