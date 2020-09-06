أم الفحم: 50 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

أعلنت بلدية أم الفحم، صباح اليوم الأحد، أنه سُجّلت 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المدينة.

وأفاد الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، أنه وفقا لآخر المعطيات والإحصائيات من وزارة الصحة بشأن انتشار فيروس كورونا في أم الفحم فإنه سُجّلت 50 إصابة جديدة في المدينة أمس السبت.

وأوضح أن "عدد الحالات النشطة والمصابة الآن في المدينة هو 402 حالة. عدد الإصابات الكلي 1089 إصابة منذ البداية. 687 حالة تعافت وشفيت".

وختم الناطق بلسان بلدية أم الفحم بالقول إنه "يمكن إجراء الفحص في قاعة السوق البلدي، اليوم الأحد من الرابعة عصرا ولغاية السابعة مساءً، دون حجز مسبق لأعضاء عيادات "كلاليت" و"مئوحيدت"، أما أعضاء عيادة "مكابي" في مبنى البلدية الطابق الأول يوميا من الثانية عشرة ولغاية الرابعة عصرا".