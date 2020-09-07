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أم الفحم: تغريم مخالفين للحجر واتهام مصابين بكورونا بالتواجد خارج البيت

تاريخ النشر: 07/09/2020 - 15:03

أم الفحم: تغريم مخالفين للحجر واتهام مصابين بكورونا بالتواجد خارج البيت
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة، أمسِ الأحد، 3 لوائح اتهام ضد ثلاثة مواطنين من مدينة أم الفحم، نسبت إليهم خرق الحجر الصحي المنزلي.

وذُكر أن الثلاثة هم مصابون مؤكدون بكورونا، وجدوا خارج بيوتهم في الحيز العام، دون التقيد بتعليمات وزارة الصحة القاضية بالبقاء داخل العزل الصحي البيتي لحين الشفاء، وقد تم مخالفتهم بداية من قبل الشرطة في أم الفحم، ثم تم فتح ملفات ضدهم لتقديم لوائح الاتهام المذكورة.

وفي سياق متصل، غرّمت الشرطة، أمسِ، 6 أشخاص من المدينة خرقوا أمر الحجر الصحي، وخرجوا للمشاركة في عدد من المناسبات المختلفة ووجدوا في أماكن عامة.

وشددت الشرطة من إجراءاتها في أم الفحم ضد مخالفي قانون كورونا، والتواجد في أماكن عامة لأشخاص يجب أن يكونوا في عزل صحي. وكذلك الأمر فيما يخص التقيد بتعليمات وزارة الصحة من لبس الكِمامة والتباعد الاجتماعي والتعقيم المتواصل. كما تم الدخول إلى عدد من المصالح التجارية في أم الفحم للتأكد من التزام بتعليمات "الشارة البنفسجية" المتعلقة بفيروس كورونا.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#أم الفحم
#لوائح اتهام
#فيروس كورونا

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