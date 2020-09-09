كوشنر: السعودية والبحرين فتحتا مجاليهما الجوي أمام جميع الرحلات الإسرائيلية شرقا

قال كبير مستشار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وصهره، جاريد كوشنر، إن السلطات في السعودية والبحرين، وافقت على فتح أجواءها أمام جميع الرحلات الجوية الإسرائيلية باتجاه الشرق، وذلك في إحاطة صحافية قدمها في وقت متأخر مساء الأربعاء.

كما اعتبر كوشنر عدم إدانة الجامعة العربية لاتفاق التحالف الإماراتي - الإسرائيلي "دليلا على تحول مهم في الشرق الأوسط"، وذلك تعليقا على إسقاط "المحور الإماراتي" في جامعة الدول العربية، إصدار مشروع قرار فلسطيني رافض للاتفاق الثلاثي الأميركي - الإسرائيلي - الإماراتي، في اجتماع وزراء الخارجية العرب، الأربعاء.

وذكر كوشنر أن "كل رحلة إسرائيلية تتجه شرقا تطلب فتح المجال الجوي السعودي أو البحريني، ستحصل على الموافقة"، وذلك في نفي للتقارير التي أشارت إلى أن الموافقة السعودية جاءت حصرا أمام الطائرات الإسرائيلية المتجهة إلى الإمارات أو العائدة منها.

يتبع..