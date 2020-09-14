  2. محليات
  3. أخبار محلية

رئيس بلدية سخنين يعلن إصابته وزوجته بكورونا

تاريخ النشر: 14/09/2020 - 15:21

رئيس بلدية سخنين يعلن إصابته وزوجته بكورونا
د. عبير ود. صفوت أبو ريا (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أعلن رئيس بلدية سخنين، د. صفوت أبو ريا، عن إصابته وزوجته د. عبير أبو ريا، بفيروس كورونا المستجد، اليوم الإثنين.

وتوجه أبو ريا إلى الأهل مناشدا بالالتزام بالتعليمات الصحية لصد انتشار العدوى حفاظا على سلامة الجميع.

ومكث رئيس بلدية سخنين، في الأيام الأخيرة، في الحجر الصحيّ بعد لقائه خلال أداء عمله مع شخص تبيّن لاحقًا أنه أصيب بعدوى كورونا، ما أثّر على إمكانات التواصل معه والتواجد في الدوام.

وأكد أبو ريا أنّ "أكثر ما يقلقني الآن هو الارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات في سخنين".

هذا، وشهدت البلدات العربيّة ارتفاعًا بعدد الإصابات والوفيات تأثرا بفيروس كورونا، في الأيام الأخيرة، وبلغ عدد الوفيات من جرّاءِ الإصابة بالعدوى أكثر من 150 وفاة في الموجة الثانية لجائحة كورونا، فيما توفي في الموجة الأولى 5 أشخاص عرب.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#كورونا
#سخنين
#صفوت أبو ريا

حوارات

أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا
أحمد الشيخ: ضعف الالتزام وتخبط الحكومة وواقع السلطات المحلية سبب تفشي كورونا

2020-09-12

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه
دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه

2020-08-29

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

لجنة الثلث ترفض الإفراج المبكر عن الأسير المحامي محمد عابد
لجنة الثلث ترفض الإفراج المبكر عن الأسير المحامي محمد عابد

2020-09-14

صندوق تقليص الفجوات: لا ميزانيات للبلدات العربية
صندوق تقليص الفجوات: لا ميزانيات للبلدات العربية

2020-09-14

مستشفى نهريا يتوقف عن استقبال مرضى كورونا بسبب الاكتظاظ والضغط
مستشفى نهريا يتوقف عن استقبال مرضى كورونا بسبب الاكتظاظ والضغط

2020-09-14

الأكثر قراءة

إغلاق شامل لمدة ثلاثة أسابيع يبدأ ظهر الجمعة

إغلاق شامل لمدة ثلاثة أسابيع يبدأ ظهر الجمعة

2020-09-13
بين أسباب معارضة إسرائيل لصفقة F35: احتمال انقلاب الحكم بالإمارات

بين أسباب معارضة إسرائيل لصفقة F35: احتمال انقلاب الحكم بالإمارات

2020-09-13
هكذا وقع ترامب في فخّ نتنياهو

هكذا وقع ترامب في فخّ نتنياهو

2020-09-13
استقالة ليتسمان بسبب احتمال فرض إغلاق بالأعياد اليهودية

استقالة ليتسمان بسبب احتمال فرض إغلاق بالأعياد اليهودية

2020-09-13
تفاصيل المحادثات الإسرائيلية البحرينية التي أفضت إلى التطبيع

تفاصيل المحادثات الإسرائيلية البحرينية التي أفضت إلى التطبيع

2020-09-13